НКРЭКУ планирует пересмотреть тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод в Украине
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) хочет пересмотреть тарифы на централизованное водоснабжение
Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Согласно сообщению, НКРЭКУ планирует в марте включить в повестку дня заседания вопрос об установлении новых тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод.
В настоящее время Комиссия разрабатывает возможность установления новых тарифов двумя этапами: с 01.04.2023 и с 01.07.2023.
Регулятор подчеркнул, что изменение тарифов отвечает требованиям действующего законодательства.
"С целью сдерживания финансовой нагрузки на потребителей, и в то же время для обеспечения их услуг централизованного водоснабжения и централизованного водоотведения надлежащего качества Регулятором были минимизированы расходы в структуре тарифов", - резюмировали в НКРЭКУ.
- Ранее в НКРЭКУ сообщали, что после завершения отопительного сезона тарифы на коммунальные услуги могут быть пересмотрены.
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