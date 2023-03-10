Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Согласно сообщению, НКРЭКУ планирует в марте включить в повестку дня заседания вопрос об установлении новых тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод.

В настоящее время Комиссия разрабатывает возможность установления новых тарифов двумя этапами: с 01.04.2023 и с 01.07.2023.

Регулятор подчеркнул, что изменение тарифов отвечает требованиям действующего законодательства.

"С целью сдерживания финансовой нагрузки на потребителей, и в то же время для обеспечения их услуг централизованного водоснабжения и централизованного водоотведения надлежащего качества Регулятором были минимизированы расходы в структуре тарифов", - резюмировали в НКРЭКУ.