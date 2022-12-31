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НКРЭКУ отменила повышение тарифов на воду в 2023 году

31 декабря, 2022 суббота
10:59
Новости

Нацкомиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг в пятницу, 30 декабря, отменила свое решение о повышении тарифов на водоснабжение с 1 января 2023 года

Такое решение было принято на открытом заседании НКРЭКУ.

Ранее НКРЭКУ собиралась повысить тарифы на воду и водоотвод на 10-30%. Это должно было произойти в первом полугодии 2023 года.

Впрочем, председатель НКРЭКУ Константин Ущаповский заявил, что во время заседания 27 декабря члены комиссии по-разному поняли содержание постановления. Они, по его словам, голосовали за разные проекты решений.

Также Ущаповский отметил, что проекты, опубликованные на сайте, существенно отличаются от решения, предложенного на заседании вслух. Поэтому между членами комиссии возникли недоразумения относительно размеров и структуры тарифов.

"Поэтому предлагаю направить проекты решений об установлении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод на доработку", - сказал глава НКРЭКУ.

  • 25 декабря в НКРЭКУ объяснили повышение тарифов уменьшением объемов реализации услуг и увеличением расходов на оплату труда, а также удорожанием электроэнергии.
  • При этом в нацкомиссии подчеркнули, что в областях, сильно пострадавших в результате боевых действий, тарифы не будут пересматривать - речь шла о Херсонской, Харьковской и Николаевской областях.
  • 27 декабря НКРЭКУ приняла постановление о повышении тарифов на водоснабжение в первом полугодии 2023 года.

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