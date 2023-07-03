НКРЭКУ отменила повышение тарифов на холодную воду в Украине

Об этом сообщила пресс-служба НКРЭКУ.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, во время своего внеочередного заседания отменила решение от 29 июня 2023 года по корректировке тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод, что предполагало рост тарифа с 1 июля на 32%.

Сообщается, что регулятор приступал к консультациям с Кабмином и всеми заинтересованными сторонами "для наработки справедливого социального решения, которое сможет обеспечить дополнительные финансовые ресурсы из Государственного бюджета или другие компенсаторные механизмы для покрытия расходов водоканалов".

В Комиссии пояснили, что поводом к отмене решения стало заявление президента Владимира Зеленского, который высказался против повышения тарифов.

"Кроме этого, премьер-министр Украины отметил необходимость проведения консультаций по такому решению. В связи с этим предлагаю отменить постановления от 29 июня 2023 года в соответствии с перечнем, обнародованным в проекте решения", - отметил председатель НКРЭКУ Константин Ущаповский.