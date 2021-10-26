НКРЭКУ опровергла информацию о возможном повышении тарифа на распределение газа

Об этом сообщила пресс-служба НКРЭКУ.



"Сообщения о повышении тарифов на распределение природного газа, тиражируемых в средствах массовой информации, не соответствуют действительности", - говорится в сообщении.



В пресс-службе отметили, что, согласно законодательству, тарифы на услуги распределения природного газа на следующий год НКРЭКУ утверждает ежегодно, как правило – в декабре предыдущего года. Однако пока никаких решений об утверждении таких тарифов на следующий год не принималось.



Кроме того, по оперативным обобщенным расчетам даже гипотетическая корректировка тарифов на распределение газа на 2022 год в среднем по Украине не должна превышать рамки инфляционных процессов.



"Намерения отдельных операторов газораспределительных сетей (облгазов) чрезвычайно существенно повысить тарифы на распределение природного газа не означают, что такие намерения могут быть реализованы", - подчеркнули в пресс-службе.



Так, в проектах расчетов облгазов предлагается рост тарифов на распределение природного газа в 2022 году от 61 до 443%. Операторы объясняют такие проекты расчетов в основном резким ростом рыночной цены на природный газ.



В НКРЭКУ объяснили, что обоснованность таких проектов будет тщательно проверена, поскольку регулятор утверждает не желаемые тарифы и намерения отдельных компаний, а исключительно экономически обоснованные тарифы.



К тому же, отметили в пресс-службе, опыт прошлых лет свидетельствует, что тарифы на распределение природного газа утверждаются в размерах, которые значительно ниже, чем предварительно рассчитанные операторами газораспределительных сетей и "нет оснований сомневаться, что так будет и в этом году".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb