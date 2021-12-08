НКРЭКУ использует админресурс для помощи Нафтогазу в конкуренции с другими поставщиками, - председатель правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов

Такое мнение озвучил Евгений Нацвин-Степанов, председатель правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов, в эфире программы "Energo live" с Ульяной Панасюк на телеканале "Еспресо".

Он поддержал позицию, что перевод клиентов поставщика последней надежды на годовую цену Нафтогаза окончательно извратит конкуренцию на рынке.

По словам Нацвина-Степанова, теперь у Нафтогаза нет никакой необходимости работать с клиентом, предлагать определенные сервисы, акции, комплексные пакетные предложения так, как это сейчас пытаются делать другие поставщики.

"Вместо этого можно просто подать заявление в НКРЭКУ — и регулятор якобы под видом спасения бытовых потребителей - переведет этих потребителей, а это около 450 тыс. физлиц автоматически на поставку Нафтогаза. С точки зрения конкуренции это хороший пример использования административной помощи", — убежден Нацвин-Степанов. .