НКРЭКУ использует админресурс для помощи Нафтогазу в конкуренции с другими поставщиками, - председатель правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) применяет административный ресурс, чтобы помочь Нафтогазу в конкуренции с другими поставщиками
Такое мнение озвучил Евгений Нацвин-Степанов, председатель правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов, в эфире программы "Energo live" с Ульяной Панасюк на телеканале "Еспресо".
Он поддержал позицию, что перевод клиентов поставщика последней надежды на годовую цену Нафтогаза окончательно извратит конкуренцию на рынке.
По словам Нацвина-Степанова, теперь у Нафтогаза нет никакой необходимости работать с клиентом, предлагать определенные сервисы, акции, комплексные пакетные предложения так, как это сейчас пытаются делать другие поставщики.
"Вместо этого можно просто подать заявление в НКРЭКУ — и регулятор якобы под видом спасения бытовых потребителей - переведет этих потребителей, а это около 450 тыс. физлиц автоматически на поставку Нафтогаза. С точки зрения конкуренции это хороший пример использования административной помощи", — убежден Нацвин-Степанов. .
-
НКРЭКУ по обращению Нафтогаза 9 декабря на своем заседании рассмотрит вопрос о принятии решения, которое позволит бытовым потребителям получать газ на условиях базового годового предложения Нафтогаза, а именно за 7,96 грн за 1 м3 (с НДС).
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.13
Покупка 27.13Продажа 27.37
-
EUR
Покупка 30.51Продажа 30.93
- Актуальное
- Важное