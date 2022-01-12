НКРЭКУ должна была проверять облэнерго во время подготовки к осенне-зимнему периоду вместо проверок в пик сезона, - эксперт
Плановую проверку облэнерго НКРЭКУ должно проводить во время подготовки к осенне-зимнему периоду, а не в пик отопительного сезона, заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Максим Белявский
Об этом он сказал в программе Energo Live на Еспресо.TV.
“Проверку лицензиатов НКРЭКУ и госэнергонадзор должны осуществлять не в пик сезона, а во время подготовки к старту осенне-зимнего периода. Здесь скорее вопрос не к облэнерго, а к органам государственной власти: если были соответствующие факты, почему это не исследовалось перед отопительным сезоном? - сказал он.
По его словам, перед отопительным сезоном каждый лицензиат получал соответствующее подтверждение готовности к сезону.
“Поэтому проверка так или иначе должна быть. Если сейчас раздаются соответствующие заявления, значит, проверки либо не было, либо фактов нарушения не выявили”, - добавил Белявский.
Он также отметил, что аварийные ремонты сейчас связаны с пиковой нагрузкой на энергосети, спровоцированной резким похолоданием.
“Сегодняшние сутки стали, на мой взгляд, первым тестом на устойчивость для энергосети. В частности, тестом для операторов распределительных систем электроэнергии. Наши коллеги этот тест прошли с достоинством, но власти должны понимать, что с ростом нагрузки на энергосистемы при уменьшении среднесуточной температуры так или иначе будут происходить прерывания электроснабжения”, - отметил Белявский.
Он подчеркнул, что такие сбои нуждаются в адекватной реакции персонала облэнерго.
"Если происходит аварийное прерывание электроснабжения, бригада должна выехать не позднее чем через полчаса на место аварии и - что важно - обеспечить аварийным источником питания этот участок сети", - пояснил эксперт.
- Напомним, Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение о проверке 13 операторов систем распределения (облэнерго) в результате многочисленных жалоб потребителей на неудовлетворительное предоставление услуг подсоединения к электросетям со стороны облэнерго.
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