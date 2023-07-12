НКРЕКП одобрила возобновление экспорта электроэнергии из Украины в Словакию
НКРЕКП 12 июля согласовала порядок распределения доходов между операторами систем передачи Украины и Словакии, что позволяет возобновить экспорт электроэнергии
Об этом сообщила пресс-служба Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП).
"Согласование указанного Порядка между НЭК "Укрэнерго" и словацким SEPS является важным условием, открывающим возможность для проведения экспортно-импортных операций электрической энергией через трансграничный переток по направлению Украина - Словакия", - пояснили в Комиссии.
Там отметили, что Украина сможет экспортировать электроэнергию в Словакию в часы профицита и импортировать в часы дефицита, что будет способствовать стабилизации энергосистемы во время пиковых нагрузок.
Экспорт электроэнергии в Словакию продолжался несколько дней в апреле 2023 года, после чего SEPS его заблокировала. Укрэнерго объясняло это отсутствием порядка проведения аукционов по доступу к межгосударственным пересечениям, который должна ввести НКРЕКП.
НКРЕКП указывает, что доходы, полученные SEPS по результатам проведения аукционов по распределению пропускной способности, должны распределяться между SEPS и Укрэнерго в соотношении 50:50.
- Как сообщала пресс-служба Минэнерго, по состоянию на 12 июля дефицита в энергосистеме Украины нет. При этом в Укрэнерго призвали граждан экономно потреблять электроэнергию с 16:00 до 23:00.
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