Об этом сообщила пресс-служба Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП).

"Согласование указанного Порядка между НЭК "Укрэнерго" и словацким SEPS является важным условием, открывающим возможность для проведения экспортно-импортных операций электрической энергией через трансграничный переток по направлению Украина - Словакия", - пояснили в Комиссии.

Там отметили, что Украина сможет экспортировать электроэнергию в Словакию в часы профицита и импортировать в часы дефицита, что будет способствовать стабилизации энергосистемы во время пиковых нагрузок.

Экспорт электроэнергии в Словакию продолжался несколько дней в апреле 2023 года, после чего SEPS его заблокировала. Укрэнерго объясняло это отсутствием порядка проведения аукционов по доступу к межгосударственным пересечениям, который должна ввести НКРЕКП.

НКРЕКП указывает, что доходы, полученные SEPS по результатам проведения аукционов по распределению пропускной способности, должны распределяться между SEPS и Укрэнерго в соотношении 50:50.