НХЛ отказалась отпускать своих игроков на Олимпиаду-2022

Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

Соответствующее решение приняли НХЛ и профсоюз игроков в связи с ростом выявленных случаев коронавируса среди игроков, существенно повлиявших на календарь матчей.

В МОК (Международном олимпийском комитете) уже выразили сожаление из-за того, что игроки НХЛ не примут участия в Олимпиаде.

"МОК жалеет, что на график НХЛ так сильно повлияла пандемия COVID-19, в результате чего лига не сможет отпустить хоккеистов на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Мы знаем, что после пропуска Пхенчхана-2018 игроки очень хотели принять участие в Пекине 2022, поскольку именно они стали движущей силой соглашения об участии, которое было достигнуто в сентябре между лигой и Ассоциацией игроков НХЛ. Мы разочарованы тем, что хоккеисты лишатся еще одной возможности стать олимпийцами", - заявили в НХЛ.

Игроки НХЛ принимали участие в Олимпиадах в 1998, 2002, 2006, 2010 и 2014 годах. В 2018 году турнир в Пхенчхане прошел без них.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

Напомним,6 декабря США объявили, что не будут направлять официальных и дипломатических представителей на зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.

В Международном олимпийском комитете в ответ на дипломатический бойкот США Игр в Пекине заявили, что это право каждого правительства.

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