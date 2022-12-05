Об этом сказал в эфире Еспресо эксперт по энергетике Геннадий Рябцев.

"Если говорить о каких-либо ограничениях и потолках цен, то следует понимать, какая задача. Задача - ограничить доходы РФ. Если установить потолок на уровне $30 за баррель - это может спровоцировать действия РФ по ограничению поставок нефти на рынок. Это в свою очередь может поднять спекулятивные нефтяные котировки до уровня $100-130 за баррель. Это означает, что Россия получила бы сверхдоходы от продажи собственной нефти в результате ею же спровоцированной очередной паники на биржах", - отметил он.

По мнению Рябцева, было принято решение об ограничении на уровне $60 за баррель, который соответствует уровню Urals и той цене, которая заложена в федеральном бюджете РФ на следующий год.

Уже 1 декабря стало известно , что страны Европейского Союза согласовали соглашение о предельной цене на российскую нефть в 60 долларов за баррель.

А 3 декабря сообщалось , что Австралия и страны G7 согласовали ограничение цены на российскую нефть на уровне $60 за баррель.

4 декабря Венгрия была освобождена от применения лимита цен на нефть после переговоров с Европейским Союзом. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что таким решением "опять удалось защитить энергетическую безопасность Венгрии".

5 декабря официально вступило в силу решение об эмбарго на поставку российской нефти в страны Европейского Союза.