Низший потолок цен на нефть позволил бы РФ дальше получать сверхприбыли, - эксперт по энергетике Рябцев
Низший потолок цен на нефть мог бы спровоцировать российские спекуляции на рынке и РФ продолжила бы получать сверхприбыли
Об этом сказал в эфире Еспресо эксперт по энергетике Геннадий Рябцев.
"Если говорить о каких-либо ограничениях и потолках цен, то следует понимать, какая задача. Задача - ограничить доходы РФ. Если установить потолок на уровне $30 за баррель - это может спровоцировать действия РФ по ограничению поставок нефти на рынок. Это в свою очередь может поднять спекулятивные нефтяные котировки до уровня $100-130 за баррель. Это означает, что Россия получила бы сверхдоходы от продажи собственной нефти в результате ею же спровоцированной очередной паники на биржах", - отметил он.
По мнению Рябцева, было принято решение об ограничении на уровне $60 за баррель, который соответствует уровню Urals и той цене, которая заложена в федеральном бюджете РФ на следующий год.
- Уже 1 декабря стало известно , что страны Европейского Союза согласовали соглашение о предельной цене на российскую нефть в 60 долларов за баррель.
- А 3 декабря сообщалось , что Австралия и страны G7 согласовали ограничение цены на российскую нефть на уровне $60 за баррель.
- 4 декабря Венгрия была освобождена от применения лимита цен на нефть после переговоров с Европейским Союзом. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что таким решением "опять удалось защитить энергетическую безопасность Венгрии".
- 5 декабря официально вступило в силу решение об эмбарго на поставку российской нефти в страны Европейского Союза.
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