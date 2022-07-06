Низкоквалифицированная сила у российской армии определенное время будет, - Згурец
Россия формирует резервные батальоны для войны с Украиной из граждан-люмпенов
Об этом аналитик Defense Express Сергей Згурец заявил в эфире Эспрессо.
"Сейчас Российская Федерация использует стратегию, связанную с созданием новых подразделений с использованием людей из люмпенизированных регионов. Им предлагают 200-300 тыс. рублей на первом месяце контракта. Это до $2-3 тыс. при средней зарплате 400-500 в этих регионах", - сказал он.
По его мнению, Россия из этих людей будет создавать резервные батальоны, на регулярной основе ссылающиеся на ведение боевых действий в Украину.
"Такая низкоквалифицированная боевая сила у РФ определенное время будет и она будет как раз создавать эти раздражители по поводу действий в тех зонах, где ведутся сегодня попытки наступательных акций со стороны России", - отметил Згурец.
По данным эксперта, к 15 сентября Россия должна сформировать третий армейский корпус.
"Там должно быть 15 тыс. личного состава. Он формируется из добровольцев, контрактников и людей из депрессивных регионов. Он будет использован для проведения наступательных действий или усиления тех или иных участков фронта, где Россия будет нуждаться", - подытожил он.
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