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Главная война с Россией Низкоквалифицированная сила у российской армии определенное время будет, - Згурец
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Низкоквалифицированная сила у российской армии определенное время будет, - Згурец

6 июля, 2022 среда
12:12
война с Россией Сергей Згурец

Россия формирует резервные батальоны для войны с Украиной из граждан-люмпенов

Об этом аналитик Defense Express Сергей Згурец заявил в эфире Эспрессо.

"Сейчас Российская Федерация использует стратегию, связанную с созданием новых подразделений с использованием людей из люмпенизированных регионов. Им предлагают 200-300 тыс. рублей на первом месяце контракта. Это до $2-3 тыс. при средней зарплате 400-500 в этих регионах", - сказал он.

По его мнению, Россия из этих людей будет создавать резервные батальоны, на регулярной основе ссылающиеся на ведение боевых действий в Украину.

"Такая низкоквалифицированная боевая сила у РФ определенное время будет и она будет как раз создавать эти раздражители по поводу действий в тех зонах, где ведутся сегодня попытки наступательных акций со стороны России", - отметил Згурец.

По данным эксперта, к 15 сентября Россия должна сформировать третий армейский корпус.

"Там должно быть 15 тыс. личного состава. Он формируется из добровольцев, контрактников и людей из депрессивных регионов. Он будет использован для проведения наступательных действий или усиления тех или иных участков фронта, где Россия будет нуждаться", - подытожил он.

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Россия
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