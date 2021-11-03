"Низкий вам поклон, мы единый народ": участница митинга антивакцинаторов поблагодарила россиян за денежную поддержку
Одна из участниц протеста "антивакцинаторов" под Верховной Радой поблагодарила Россию за финансовую поддержку
Об этом сообщает Цензор. НЕТ .
"Хочу передать братьям-славянам привет, мне прислали деньги даже из России. Низкий вам поклон, вы нас поддерживаете", - сказала женщина.
Она и еще один митингующий участник записывали видео для соцсетей. Кроме благодарности в видео прозвучали фразы, которые используют российские пропагандисты - "нас искусственно разделяли все эти годы", "мы один народ", "нам развязали искусственную войну, которой нет".
- Напомним, сегодня, 3 ноября, под Верховной Радой прошел митинг "антивакцинаторов". Протестующие требовали отменить карантин и отказаться от принудительных прививок.
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