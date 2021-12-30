Низкий уровень энергоэффективности делает производителей хлеба чрезвычайно чувствительным к ценам на электроэнергию, - эксперт

Об этом член совета общественного контроля Бюро экономической безопасности Тарас Котов заявил во время "Большого эфира Василия Зимы" на Эспрессо.TV.

“Если говорить о переработке, в частности, в хлебопекарной отрасли, то там достаточно много старых мощностей. Оно все энергонеэффективно. Его чувствительность к росту цен на электроэнергию очень высока. А убыточность и так была на грани”, – сказал Котов.

Он напомнил, что Украина превысила объемы экспорта продовольственной пшеницы из-за значительного спроса на мировом рынке, из-за чего переработчики в зерновой отрасли отказались подписывать меморандум между участниками рынка на 2021-2022 год без отдельного ограничения экспорта пшеницы.

“Предпосылок к тому, что у нас будут нормальные цены на хлеб у нас и не было, поскольку меморандум по зерну не выполнен. Это оказало давление на пищевую промышленность», – сказал Тарас Котов.