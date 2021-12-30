Низкий уровень энергоэффективности делает производителей хлеба чрезвычайно чувствительным к ценам на электроэнергию, - эксперт
Производители хлеба и другие предприятия перерабатывающей промышленности из-за своих устаревших мощностей имеют низкий уровень энергоэффективности, а следовательно, чрезвычайно чувствительны к росту цен на электроэнергию
Об этом член совета общественного контроля Бюро экономической безопасности Тарас Котов заявил во время "Большого эфира Василия Зимы" на Эспрессо.TV.
“Если говорить о переработке, в частности, в хлебопекарной отрасли, то там достаточно много старых мощностей. Оно все энергонеэффективно. Его чувствительность к росту цен на электроэнергию очень высока. А убыточность и так была на грани”, – сказал Котов.
Он напомнил, что Украина превысила объемы экспорта продовольственной пшеницы из-за значительного спроса на мировом рынке, из-за чего переработчики в зерновой отрасли отказались подписывать меморандум между участниками рынка на 2021-2022 год без отдельного ограничения экспорта пшеницы.
“Предпосылок к тому, что у нас будут нормальные цены на хлеб у нас и не было, поскольку меморандум по зерну не выполнен. Это оказало давление на пищевую промышленность», – сказал Тарас Котов.
- Напомним, правительство планирует установить цену газа для производителей хлеба на уровне 25 тыс. грн. за 1 тыс. кб., а также установить ограничение наценки на социальные продукты.
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