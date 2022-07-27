Низкий тариф на газ – это миф, - председатель совета общественного контроля НАБУ

Об этом в эфире Еспресо заявил советник по антикоррупционной политике "Демсокиры" и председатель совета общественного контроля НАБУ Марк Савчук.

"Низкий тариф на газ – это миф, потому что его не существует. Если бы он был действительно низким, – то вы платите цену на газ, которую говорят, и все. Факт заключается в том, что Нафтогаз приходит к государству и просит деньги из-за того, что покупает дорогой газ и реализует его по существенно более низкой цене - возникает убыток.Эти деньги - это наши с вами налоги, государство потом берет эти деньги и передает их Нафтогазу, чтобы покрыть разницу в тарифах. Возникает логичный вопрос - заплатили ли вы низкий тариф за газ. Ответ, конечно, нет, вы заплатили рыночную цену", - сказал он.

По его словам, разницу между нарисованным и рыночным тарифом люди платят через бюджет в госкомпанию.

"Моя позиция всегда заключалась в том, что тарифы всегда должны быть только рыночные. Это лучше, потому что система так работает более эффективно, если у вас много компаний, конкурирующих за продажу газа, у вас будет конкуренция", - добавил Савчук.

Эксперт подчеркнул: когда на рынке есть конкуренция, там меньше коррупции.

"Возникает вопрос: что делать бедным людям, которые не могут заплатить? Многие семьи не смогут заплатить, если тарифы будут в 3-4 раза выше. Людям нужно давать адресные субсидии. И да, и так государство потеряет деньги, но из-за субсидирования Нафтогаза оно потеряет больше, потому что это спонсирование коррупционной системы", - подытожил Савчук.