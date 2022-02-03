Низкая явка жителей города: в Кропивницком прекратили работу два центра вакцинации
В Кропивницком прекратили работу два центра массовой вакцинации от COVID-19 из-за низкой явки горожан для прививок
Об этом сообщает пресс-служба Городского совета города.
"Два центра массовой вакцинации в Кропивницком – в торговом центре "Велмарт" и в помещении Донецкого медицинского университета с 3 февраля прекратили свою работу", - говорится в сообщении.
Отмечено, что остановка проведения прививок в этих заведениях вызвана двумя факторами: низким количеством желающих вакцинироваться и болезнью медицинских работников.
В горсовете уточнили, что привиться можно в центрах массовой вакцинации в помещении городского совета, в торговом центре "Эпицентр" и в пунктах прививки в поликлиниках города.
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