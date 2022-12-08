Нижняя палата конгресса поддержала оборонный бюджет США с $800 млн для Украины
Палата представителей в четверг поддержала принятие Закона о полномочиях в области национальной обороны (NDAA) на 2023 финансовый год, предусматривающий 858 миллиардов долларов бюджета на оборону
Об этом сообщает CNN.
За документ проголосовали 350 членов Палаты представителей, против высказались 80. Голосов оказалось гораздо больше двух третей, которые были необходимы для одобрения залонопроекта и отправления его в Сенат.
Компромиссный вариант NDAA – обязательного для прохождения законопроекта, определяющего политику Пентагона – стал результатом многомесячных переговоров между республиканцами и демократами в Сенате и Палате представителей.
Законопроект санкционирует расходы на оборону на 45 миллиардов долларов больше, чем просил президент США Джо Байден, поскольку участники переговоров в Конгрессе стремились учесть последствия глобальной инфляции и предоставить дополнительную помощь в обеспечении безопасности Украины.
В рекордном в истории США оборонном бюджете предусмотрено, среди прочего, выделение минимум 800 миллионов долларов военной помощи Украине – это на 500 миллионов больше, чем просила администрация Байдена в начале этого года.
NDAA содержит и другие политические положения, в том числе повышение заработной платы военнослужащим на 4,6%. усиление военно-воздушных сил и средств защиты от наземных боевых действий, а также укрепление кибербезопасности.
Теперь документ для его вступления в силу должен одобрить Сенат и подписать президент США.
Отметим, что в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину Конгресс выделил около 66 миллиардов долларов на финансирование военной, экономической и гуманитарной помощи Украине, а также пополнение Пентагоном запасов оружия.
- Напомним, накануне комитет Сената США поддержал резолюцию о признании геноцидом действий России в Украине.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.49
Покупка 39.49Продажа 40.18
-
EUR
Покупка 40.78Продажа 41.78
- Актуальное
- Важное