Нижняя палата конгресса поддержала оборонный бюджет США с $800 млн для Украины

Об этом сообщает CNN.

За документ проголосовали 350 членов Палаты представителей, против высказались 80. Голосов оказалось гораздо больше двух третей, которые были необходимы для одобрения залонопроекта и отправления его в Сенат.

Компромиссный вариант NDAA – обязательного для прохождения законопроекта, определяющего политику Пентагона – стал результатом многомесячных переговоров между республиканцами и демократами в Сенате и Палате представителей.

Законопроект санкционирует расходы на оборону на 45 миллиардов долларов больше, чем просил президент США Джо Байден, поскольку участники переговоров в Конгрессе стремились учесть последствия глобальной инфляции и предоставить дополнительную помощь в обеспечении безопасности Украины.

В рекордном в истории США оборонном бюджете предусмотрено, среди прочего, выделение минимум 800 миллионов долларов военной помощи Украине – это на 500 миллионов больше, чем просила администрация Байдена в начале этого года.

NDAA содержит и другие политические положения, в том числе повышение заработной платы военнослужащим на 4,6%. усиление военно-воздушных сил и средств защиты от наземных боевых действий, а также укрепление кибербезопасности.

Теперь документ для его вступления в силу должен одобрить Сенат и подписать президент США.

Отметим, что в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину Конгресс выделил около 66 миллиардов долларов на финансирование военной, экономической и гуманитарной помощи Украине, а также пополнение Пентагоном запасов оружия.

Напомним, накануне комитет Сената США поддержал резолюцию о признании геноцидом действий России в Украине.

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