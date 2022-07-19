Об этом стало известно из Индекса паспортов Henley & Partners

Россия заняла лишь 50 место из 112 — между Палау (это маленькое островное государство в Тихом океане) и Боснией и Герцеговиной.

Украина Россию солидно обогнала — имеет 35-ю строчку в рейтинге. Граждане России могут без виз путешествовать в 119 стран мира, а с украинским паспортом — в 144 страны мира.

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