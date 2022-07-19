Ниже Гондураса. Индекс свободы перемещения у российского паспорта значительно хуже, чем у украинского
Российский паспорт упал ниже гондурасского в рейтинге свободы передвижения по миру, то есть гондурасцы без визы могут поехать в большее количество стран, чем россияне
Об этом стало известно из Индекса паспортов Henley & Partners
Россия заняла лишь 50 место из 112 — между Палау (это маленькое островное государство в Тихом океане) и Боснией и Герцеговиной.
Украина Россию солидно обогнала — имеет 35-ю строчку в рейтинге. Граждане России могут без виз путешествовать в 119 стран мира, а с украинским паспортом — в 144 страны мира.
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