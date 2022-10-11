Nissan Motor передаст свой бизнес в РФ государственной компании за €1

Об этом информирует Reuters .

Nissan понес в России ущерб около $687 млн и покинул страну через несколько месяцев после остановки там производства.

"Японская компания передаст свои акции Nissan Manufacturing Russia LLC государственной НАМИ. Соглашение предоставит Nissan право выкупить бизнес в течение шести лет", - говорится в сообщении.

По данным Минпромторга России, продажа будет включать производственные и исследовательские мощности Nissan в Санкт-Петербурге, а также центр продаж и маркетинга в Москве.

Это соглашение делает Nissan последней из крупных компаний, покинувших Россию после ее вторжения в Украину в феврале. Это также показывает действия основного акционера Nissan, французского автопроизводителя Renault, который в мае продал свой контрольный пакет акций российского автопроизводителя АвтоВАЗ российскому инвестору за 1 рубль (0,02 доллара)", - добавляют в ведомстве.

Компания Nissan заявила, что прекратила производство на заводе в Санкт-Петербурге в марте из-за сбоев в поставках. С тех пор компания и ее местное подразделение следили за ситуацией, но "не было видно изменений во внешней среде, что побудило его принять решение об увольнении".