"Nina Kraviz является давним другом": фестиваль Sea Dance отклонил просьбу группы Kalush отменить выступление российской диджейки
Организаторы фестиваля Sea Dance, который пройдет с 26 по 28 августа в Черногории, отклонили просьбу украинской группы Kalush Orchestra отменить выступление российской звезды электронной музыки Нины Кравиз
Как говорится в сообщении, организаторы фестиваля Sea Dance, который пройдет с 26 по 28 августа в Черногории, отклонили просьбу украинской группы Kalush Orchestra отменить выступление российской звезды электронной музыки Нины Кравиз.
"Организаторы Sea Dance, также являющиеся организаторами фестиваля EXIT в Новые Сади (Сербия), отметили, что Nina Kraviz является давним другом EXIT "и мы знаем, что ее позиция не на стороне войны и страданий, а на стороне мира и единства", – пишет Балканский обозреватель.
Также сообщается, что после того, как Kalush Orchestra призвали поклонников в своем официальном профиле в Instagram поддержать просьбу об отмене выступления российской диджейки, в адрес фестиваля поступили десятки "хейт-сообщений".
"EXIT и Sea Dance осуждают российскую агрессию в Украине. Мы сочувствуем участникам украинского Kalush Orchestra и всем жертвам войны в Украине, но дискриминация любого артиста по национальному признаку абсолютно недопустима", - говорится в ответе организаторов.
Также уточняется, что впервые фестиваль ЭХИТ был организован в 2000 году в знак протеста против режима бывшего президента Сербии Слободана Милошевича. Впоследствии он стал международным, в нем участвовали многие европейские звезды.
- Украинская группа Kalush Orchestra 7 августа в адрес Instagram обратилась к организаторам фестиваля Sea Dance Festival в Черногории, где 28 августа музыканты должны были выступить, с просьбой отменить выступление российской диджейки.
- К международному фестивалю ЭХИТ сербский Новый Сад подошел расписанный буквами Z – символом российской агрессии против Украины. Планируемого выступления Kalush Orchestra на фестивале не было.
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