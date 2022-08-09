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"Nina Kraviz является давним другом": фестиваль Sea Dance отклонил просьбу группы Kalush отменить выступление российской диджейки

9 августа, 2022 вторник
15:50
Культура Nina Kraviz

Организаторы фестиваля Sea Dance, который пройдет с 26 по 28 августа в Черногории, отклонили просьбу украинской группы Kalush Orchestra отменить выступление российской звезды электронной музыки Нины Кравиз

Об этом сообщил Балканский обозреватель .

Как говорится в сообщении, организаторы фестиваля Sea Dance, который пройдет с 26 по 28 августа в Черногории, отклонили просьбу украинской группы Kalush Orchestra отменить выступление российской звезды электронной музыки Нины Кравиз.

"Организаторы Sea Dance, также являющиеся организаторами фестиваля EXIT в Новые Сади (Сербия), отметили, что Nina Kraviz является давним другом EXIT "и мы знаем, что ее позиция не на стороне войны и страданий, а на стороне мира и единства", – пишет Балканский обозреватель.

Также сообщается, что после того, как Kalush Orchestra призвали поклонников в своем официальном профиле в Instagram поддержать просьбу об отмене выступления российской диджейки, в адрес фестиваля поступили десятки "хейт-сообщений".

"EXIT и Sea Dance осуждают российскую агрессию в Украине. Мы сочувствуем участникам украинского Kalush Orchestra и всем жертвам войны в Украине, но дискриминация любого артиста по национальному признаку абсолютно недопустима", - говорится в ответе организаторов.

Также уточняется, что впервые фестиваль ЭХИТ был организован в 2000 году в знак протеста против режима бывшего президента Сербии Слободана Милошевича. Впоследствии он стал международным, в нем участвовали многие европейские звезды.

  • Украинская группа Kalush Orchestra 7 августа в адрес Instagram обратилась к организаторам фестиваля Sea Dance Festival в Черногории, где 28 августа музыканты должны были выступить, с просьбой отменить выступление российской диджейки.
  • К международному фестивалю ЭХИТ сербский Новый Сад подошел расписанный буквами Z – символом российской агрессии против Украины. Планируемого выступления Kalush Orchestra на фестивале не было.

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Россия
Шоу-бізнес
Сербия
война с Россией
Kalush Orchestra
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