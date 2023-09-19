И ответ на вопрос "почему?", очень прост – никем! Все! Закончились (ну почти закончились) те, кому как обычно больше всего надо. Времена изменились. Обос*анные в феврале-марте 2022 года штаны давно постираны и высушены. Фраза "Молимся на ВСУ" уже больше похожая на шутку. Прошел страх и ужас. Сейчас все совсем по-другому. Все вернулось на круги своя. Лишь воздушные тревоги портят жизнь.

А так… Всё олрайт. Да и чего бояться, когда есть армия. Есть почти миллион болванов (или сколько нас там), которые е*шат за всех. Те, которые были рождены для войны. А все остальные родились для больших дел. Для всемирной истории. Вон, Лысый из квартала сразу сказал, что снайпер может пойти… короче, идите на х*й, вот почему он не может идти воевать! А Коля и такие, как он, воюют в спортзалах и не стесняются, потому что там тоже кто-то должен воевать.

Что вам еще непонятно? А если что-то пойдет не так, они снова съ*бутся из Днепра и Киева в сторону венгерской границы. И снова в столице останутся несколько тысяч отчаянных людей, которые готовы будут умереть за эти улицы, дома, за само слово — Киев. Ну не дураки, а?

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"Устали? Ой бл*, да они такие деньги получают, лучше пусть молчат. За сто тысяч и я бы воевал!"... Нет, я сейчас ничего не придумал, именно такие мысли в голове очень многих. Но, когда спрашиваешь, "Да иди, воюй, чего сидишь?!", получаешь кучу вариантов почему точно нет. Самый популярный ответ: "А чего я должен воевать за Украину? Что она мне дала"?

Даже не спрашивайте, как это так? До 24 февраля 2022 все устраивало в Украине: жизнь, Конституция, права и обязанности и все остальное. А теперь нет? Теперь это "страна тюрьма"? Даже можно встретить мнения некоторых известных блоггеров, которые часами могут рассказывать о том, что в оккупации вообще-то не так плохо. "Люди же как-то живут".

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Так что, уважаемые собратья и сестры, все это на наших плечах. До последнего дня. Кто полежит уже сегодня и на его место станет второй. Кто завтра упадет и уже не поднимется. А его должность так и останется вакантной, потому что больше никем заменить! А тем, кому в конце концов повезет остаться в живых, потом скажут, "Спасибо" и похлопают дружески так, по плечу. А может, и ничего не скажут. Но будет обязательно: "А за что вы воевали, если в нашей деревне дорога плохая"? И еще многое будет. Да, да… Куда же без славного "Я тебя туда не посылал"! Это тоже будет. Уже есть…

Но это будет когда-то! А теперь надо воевать! Надо идти дальше. Если не мы, тогда кто? За что воевать? Да каждый пусть сам определит. Хотя бы за тот самый, совок вишневый у дома!

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Об авторе. Алексей Петров, ветеран АТО, блоггер

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