Никто в Украине не простит Зеленскому замораживания войны, - офицер ВСУ Лапин
Депутат Верховной Рады Украины VIII созыва Игорь Лапин убежден, что никто в Украине не простит президенту Владимиру Зеленскому заморживания российско-украинской войны
Офицер ВСУ поделился деталями в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".
"Есть риск, что Путин и Зеленский сядут за стол переговоров. И если украинские власти согласятся на замораживание конфликта, Зеленскому этого не простят. Как государственному деятелю, как политику, как президенту ему это никто не простит", - отметил Лапин.
Военный добавил, что украинцы стремятся к победе в войне России против Украины.
"У нас уже нет уставших от войны. Наши люди хотят победы. Любые переговоры Украина должна вести с позиции победительницы в войне. Иначе мы сегодня заморозим войну, Россия восстановится и дальше нашим детям придется воевать", - заметил Игорь Лапин.
- 9 августа советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, почему Украине не выгодны переговоры с Россией.
- 15 августа вышло интервью с главой МИД Дмитрием Кулебой, в котором он рассказал, как проходили его переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым 10 марта в Анталии.
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