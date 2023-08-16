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OPINION

Никто в НАТО не предлагал членство в обмен на отказ от территорий

16 августа, 2023 среда
08:11
Новости Николай Княжицкий

Медиа и политики ссылаются якобы на слова главы канцелярии генсека НАТО Стиана Йенсена

На Йенсена набросились представители украинской власти Михаил Подоляк, Давид Арахамия и другие. Теперь уже НАТО, страны которого вооружают нас, виноват в том, что мы временно потеряли контроль над частью нашей земли. И даже поощряют нас к этому.

Но Йенсен ничего такого не говорил! Нападать на НАТО лишь ссылаясь на сенсационное кликабельное название известной норвежской газеты, не изучив, что же сказал чиновник, как минимум безответственно!!!

Йенсен лишь констатировал, что даже если Украине придется отказаться от части своих территорий (а за его информацию кто-то, но не НАТО обсуждают это) - Украина все равно должна стать членом НАТО.

То есть глава канцелярии генсека НАТО выступил с жесткой проукраинской позицией, подчеркнул, что есть "значительное движение по вопросу будущего членства Украины в НАТО" и что это очень важно для того, чтобы война больше не повторилась.

Какая картинка в сознании украинцев? Вот НАТО торгует нашими территориями и предлагает нам от них отказаться, а украинские власти смело их отстаивают.
Что на самом деле? Чиновник НАТО сказал, что ему известно, что уже идут переговоры об отказе от территорий, это дело исключительно Украины, но даже если кто-то решит это сделать – Украина все равно должна стать членом НАТО.

Мир
НАТО
Вступление в НАТО
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