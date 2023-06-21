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Эксклюзив

Никто так не приближает милитаризацию Украины, как Путин с полномасштабной агрессией, – военный эксперт Мусиенко

21 июня, 2023 среда
10:08
Война с Россией

Александр Мусиенко, директор Центра военно-правовых исследований, считает, что полноценно милитаризованным государство может быть не только за счет внутренних ресурсов

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Появилась свежая и важная новость, что Укроборонпром провел успешное испытание украинского беспилотника дальностью на 1000 км. В Украине есть разработки и очень много, это я говорю как эксперт одной из инициатив Минобороны, Минцифры и СНБО, которая оценивает проекты и разработки. Кстати, а кто сказал, что можно быть полноценно милитаризованными только за счет внутренних ресурсов?На сегодняшний день ни одно государство в мире не является независимым на 100% в сфере производства оружия. Даже США сотрудничают с израильскими, французскими, немецкими, норвежскими компаниями, производят оружие, которое совместно используют. Например, система ПВО NASAMS, которую мы используем в Украине. Поэтому я скажу, что никто так не приближает милитаризацию Украины, как Путин с полномасштабной агрессией", - сказал директор Центра военно-правовых исследований.

Александр Мусиенко добавил, что если бы не полномасштабная агрессия РФ, мы бы не говорили о F-16, которые появятся до конца этого года или начале следующего года в Украине, а говорили бы о появлении этих самолетов не ранее 2030 года, уже не говоря о Patriot и других системах.

Помощь США Украине

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Америка предоставила нашей стране военную помощь около 40 млрд долларов и продолжает это делать. В частности, 7 июня координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил , что у Штатов достаточно финансирования для поддержки Украины в 2023 году.

А 9 июня США объявили о пакете военной поддержки Украины на общую сумму более 2 млрд. долларов. Он включает в себя боеприпасы для систем ПВО Patriot, системы ПВО HAWK и ракеты, артиллерийские снаряды, беспилотники Puma и прочее.

Уже впоследствии американцы заявили о новом пакете военной помощи для Украины стоимостью 325 миллионов долларов, в который входят дополнительные боеприпасы и бронетехника.

Мир
Украина
Россия
Владимир Путин
США
F-16
помощь Украине
оружие для Украины
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