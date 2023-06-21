Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Экономика "Никто подобного не делал": Шмигаль перечислил четыре шага, необходимых для привлечения активов РФ к восстановлению Украины

"Никто подобного не делал": Шмигаль перечислил четыре шага, необходимых для привлечения активов РФ к восстановлению Украины

21 июня, 2023 среда
12:59
Экономика

Премьер-министр Денис Шмигаль перечислил четыре шага для привлечения замороженных активов РФ к восстановлению Украины. Он назвал это важными для мира решениями

Об этом говорится в его колонке, опубликованной на The Guardian .

По его словам, первый шаг в привлечении агрессора к ответственности уже сделан – запущен реестр убытков.

"Впереди еще четыре важных шага. Во-первых, необходимо создать международную комиссию, которая бы на основе данных реестра определяла размер компенсации потерпевшим. Во-вторых , страны-партнеры должны изменить свое законодательство, чтобы разрешить перенаправление замороженных российских активов в Украину . третье, должно быть создан компенсационный фонд, в который будут собираться средства", - написал Шмигаль.

Четвертым шагом станет практическая реализация конфискаций и платежей за реконструкцию.

"Мы отдаем себе отчет, что мы пионеры. Пока ничего подобного никто не делал. Мы понимаем опасения наших партнеров, но преступные действия России настолько беспрецедентны, что нужны принципиально новые, смелые решения. Эти решения будут важны не только для Украины, но и для всего мира ", – подчеркнул премьер.

Также Шмигаль предложил создать универсальный механизм взыскания компенсаций из стран-агрессоров.

"Мы предлагаем создать универсальную систему, при которой международно признанный агрессор и виновник войны расплачивается за свои преступления. Это будет вполне легитимный механизм на основе соответствующего международного соглашения", – отметил глава правительства.

Новости
Война с Россией
Денис Шмыгаль
востановление Украины
Читайте также:
ЗСУ
20 июня, 2023 вторник
Для выхода на границу в пределах 1991 года нам нужно провести по меньшей мере две наступательные операции - военный аналитик Гетьман
Валерій Чалий
Автор Валерий Чалый
20 июня, 2023 вторник
Есть очень короткая дистанция — не более года
російські війська
19 июня, 2023 понедельник
Войска РФ на Луганщине получили приказ в случае отступления оставлять за собой "выжженную" землю, - военный эксперт Коваленко
Киев
+25°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.73
    Покупка 36.73
    Продажа 37.37
  • EUR
    Покупка 40.17
    Продажа 40.96
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
21 июня
13:05
ДБР объявило подозрение 22 коллаборантам и предателям из Луганщины и Херсонщины
13:05
США выделят $1,3 млрд дополнительной помощи для восстановления Украины
13:01
Пресс-релиз
23 июня - Возьми собаку на работу: Украина привлекает внимание к культуре обращения с животными даже во время войны. Как присоединиться
12:48
Суд отправил под домашний арест директора департамента КГГА Ткачука из-за дела об укрытии
12:47
В затопленной Голой Пристани зафиксированы значительные разрушения домов, под завалами находятся тела погибших
12:47
В Украине будет тепло, в западных областях пройдут дожди: прогноз погоды на 22 июня от Натальи Диденко
12:30
Зеленский о вступлении в НАТО: Украина является ключевой частью обороны Европы и ожидает смелости союзников признать эту реальность
12:30
Эксклюзив
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
ВСУ полностью устраивают бои между передовой и основной линией обороны на юге еще некоторое время, - Згурец
12:26
Обновлено
Британия объявила "исторический пакет финансовой поддержки для Украины" на сумму $3 млрд
12:25
Непогода в Киевской области: работу спасателей усложняет хаотическая застройка и отсутствие полноценного водоотведения
12:05
Эксклюзив
Карта боевых действий за период 14-20 июня: контрнаступление на уничтожение резервов врага
12:02
Обновлено
В Киеве и области отменили экстренные отключения, все потребители снова со светом, - ДТЭК
12:02
OPINION
Шесть вопросов и одно предложение президенту
12:00
Новости компаний
Лето добрых платежей: платите онлайн картой Mastercard на iPay.ua и помогайте детям вместе с БФ "Таблеточки"
11:29
Эксклюзив
Украине не хватает доноров, стоит попросить ЕС о присоединении к общему банку крови, - экс-замглавы Минздрава
11:15
Пентагон
Минобороны США заказало ракеты AMRAAM более чем на $1 млрд, в том числе и для Украины
11:00
Теперь в Дии можно автоматически закрыть ФЛП
10:51
Планировал помочь РФ обесточить 5 областей Украины: СБУ задержала чиновника Укрэнерго, работавшего на ФСБ
10:43
Россияне дважды пытались ударить по зданию ГУР, последний раз в мае, - The Economist
10:41
Эксклюзив
Сергей Згурец
Россия взяла курс на создание "зоны смерти", чтобы нанести Украине максимальный ущерб, - Згурец
10:40
Инфографика
Курс валют на 21 июня: стоимость доллара, евро, злотого
10:33
Силы обороны уничтожили российских десантиков, направлявшихся на ротацию к Клищиевке, - Генштаб ВСУ
10:27
Обзор
Работает ли "план Маршалла" для Украины, Пентагон нашел дополнительные $6 млрд для ВСУ. Акценты мировых СМИ 21 июня
10:24
Эксклюзив
ВСУ улучшают тактические позиции вблизи Угледара, - военнослужащий Войтко
10:20
Обновлено
РФ обвинила Украину в обстреле складов воинской части возле Москвы и заявила о 3 сбитых дронах
10:13
На направлении Белогоровка - Шипиловка ВСУ имели частичный успех во время наступления, закрепляются, - Генштаб
10:09
Оккупационные власти Крыма заявили о повреждении железной дороги в Феодосийском районе
10:08
Эксклюзив
Никто так не приближает милитаризацию Украины, как Путин с полномасштабной агрессией, – военный эксперт Мусиенко
10:07
Порошенко в Лондоне назвал пять условий для победы Украины
10:05
За сутки российская армия обстреляла 10 областей Украины: 4 человека погибли, 15 получили ранения
10:01
OPINION
Об украинской реконкисте
09:50
Антониу Гутерреш
Генсек ООН разочарован исключением порта Южный по зерновой инициативе и призывает к продлению соглашения
09:48
Эксклюзив
Из-за подрыва Каховской ГЭС две общины Криворожского района уже без централизованной подачи питьевой воды, - глава РВА
09:37
китобой
В Исландии приостановили охоту на китов к концу лета
09:20
Разведка Британии: сохранение контроля над Крымом – главный политический приоритет России при контрнаступлении Украины
09:12
В Херсонской области вода отступила уже от 32 населенных пунктов, три остаются подтопленными
08:46
Байден назвал Си Цзиньпина диктатором спустя день после переговоров США и Китая
08:41
Обновлено
РФ атаковала Хмельнитчину 6 "шахедами": ПВО уничтожило все, из-за падения обломков горело здание
08:38
OPINION
У меня ощущение, что ломаю шею гидры...
08:35
Эксклюзив
Системной подачи питьевой воды в Николаеве не существует, это главная потребность в городе, - депутат облсовета Москаленко
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV