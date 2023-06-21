Об этом говорится в его колонке, опубликованной на The Guardian .

По его словам, первый шаг в привлечении агрессора к ответственности уже сделан – запущен реестр убытков.

"Впереди еще четыре важных шага. Во-первых, необходимо создать международную комиссию, которая бы на основе данных реестра определяла размер компенсации потерпевшим. Во-вторых , страны-партнеры должны изменить свое законодательство, чтобы разрешить перенаправление замороженных российских активов в Украину . третье, должно быть создан компенсационный фонд, в который будут собираться средства", - написал Шмигаль.

Четвертым шагом станет практическая реализация конфискаций и платежей за реконструкцию.

"Мы отдаем себе отчет, что мы пионеры. Пока ничего подобного никто не делал. Мы понимаем опасения наших партнеров, но преступные действия России настолько беспрецедентны, что нужны принципиально новые, смелые решения. Эти решения будут важны не только для Украины, но и для всего мира ", – подчеркнул премьер.

Также Шмигаль предложил создать универсальный механизм взыскания компенсаций из стран-агрессоров.

"Мы предлагаем создать универсальную систему, при которой международно признанный агрессор и виновник войны расплачивается за свои преступления. Это будет вполне легитимный механизм на основе соответствующего международного соглашения", – отметил глава правительства.