"Никто никуда не двигается": Данилов заявил об отсутствии оснований вывозить документы госучреждений на фоне угрозы РФ

Об этом Данилов сказал на брифинге, передает Еспресо.TV.



"На сегодняшний день у нас нет оснований для того, чтобы вывозить сейчас, эвакуировать документы. Если такие основания будут, соответствующие органы, соответствующие структуры будут работать в соответствующем направлении", - сказал секретарь СНБО.



Данилов добавил, что сегодня все украинские госучреждения работают по четко определенным регламентам и имеют план на каждую возможную ситуацию.



"Все учреждения, которые есть на территории нашей страны, работают в соответствии с теми регламентами, которые есть в соответствии с тем или иным временем жизни-бытия нашей страны. Каждое учреждение знает, что ему делать в случае А, в случае В, в случае С." Все понимают, как им двигаться. На сегодняшний день никто никуда не двигается, потому что оснований мы не видим", - подчеркнул Данилов.

Ранее сообщалось, что 11 февраля СНБО ввел санкции против телеканала "НАШ". А также против строительной компании и транслирующей российские каналы фирмы.