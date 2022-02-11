"Никто никуда не двигается": Данилов заявил об отсутствии оснований вывозить документы госучреждений на фоне угрозы РФ
В пятницу, 11 февраля, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что на сегодняшний день нет оснований для вывоза государственными органами Украины документов на фоне информации о новом возможном вторжении России
Об этом Данилов сказал на брифинге, передает Еспресо.TV.
"На сегодняшний день у нас нет оснований для того, чтобы вывозить сейчас, эвакуировать документы. Если такие основания будут, соответствующие органы, соответствующие структуры будут работать в соответствующем направлении", - сказал секретарь СНБО.
Данилов добавил, что сегодня все украинские госучреждения работают по четко определенным регламентам и имеют план на каждую возможную ситуацию.
"Все учреждения, которые есть на территории нашей страны, работают в соответствии с теми регламентами, которые есть в соответствии с тем или иным временем жизни-бытия нашей страны. Каждое учреждение знает, что ему делать в случае А, в случае В, в случае С." Все понимают, как им двигаться. На сегодняшний день никто никуда не двигается, потому что оснований мы не видим", - подчеркнул Данилов.
- Ранее сообщалось, что 11 февраля СНБО ввел санкции против телеканала "НАШ". А также против строительной компании и транслирующей российские каналы фирмы.
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