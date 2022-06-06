"Никто никому ничего не блокирует": Зеленский прокомментировал выезд за границу нардепов, в частности Порошенко
Президент Владимир Зеленский озвучил свое мнение по поводу выезда нардепов за границу во время войны
Об этом он сказал в разговоре с журналистами, передает РБК-Украина.
По словам Зеленского, есть только три основания для депутатов и чиновников выезжать за границу: переговоры о санкциях, финансах и оружии.
"Любой политик может выезжать по этим причинам, больше нельзя, политик выезжать не может", - сказал президент.
Он добавил, что примерно через месяц после 24 февраля отдельные чиновники, депутаты и представители правоохранительных органов начали выезжать.
"Если кто-то едет – значит, он дезертир", - подчеркнул президент.
Зеленский прокомментировал выезд в Европу нардепа Петра Порошенко
"Никто никому ничего не блокирует. Напротив: если хотят ехать, пусть едут, но зачем потом возвращаться? Ты с результатом возвращаешься или ты гастролер? Я сейчас не только о том человеке, о котором вы сказали", - сказал Зеленский.
Президент добавил, что "нет ни желания, ни сил, ни энергии политически бороться с кем-то".
- 27 и 28 мая Петр Порошенко не выпустил из страны пограничники. Он должен был ехать на заседание Парламентской ассамблеи НАТО. Впоследствии он выехал из страны.
- 5-7 июня Порошенко принимает участие в Европейском финансовом конгрессе в Польше.
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