Об этом он сказал в разговоре с журналистами, передает РБК-Украина.

По словам Зеленского, есть только три основания для депутатов и чиновников выезжать за границу: переговоры о санкциях, финансах и оружии.

"Любой политик может выезжать по этим причинам, больше нельзя, политик выезжать не может", - сказал президент.

Он добавил, что примерно через месяц после 24 февраля отдельные чиновники, депутаты и представители правоохранительных органов начали выезжать.

"Если кто-то едет – значит, он дезертир", - подчеркнул президент.

Зеленский прокомментировал выезд в Европу нардепа Петра Порошенко

"Никто никому ничего не блокирует. Напротив: если хотят ехать, пусть едут, но зачем потом возвращаться? Ты с результатом возвращаешься или ты гастролер? Я сейчас не только о том человеке, о котором вы сказали", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что "нет ни желания, ни сил, ни энергии политически бороться с кем-то".

27 и 28 мая Петр Порошенко не выпустил из страны пограничники. Он должен был ехать на заседание Парламентской ассамблеи НАТО. Впоследствии он выехал из страны.

5-7 июня Порошенко принимает участие в Европейском финансовом конгрессе в Польше.