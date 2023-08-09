Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Никто никому не запретит выезд за границу после войны
OPINION

Никто никому не запретит выезд за границу после войны

Елена Билозерская
9 августа, 2023 среда
10:06
Мнение на фото: Елена Белозерская

Просто потому что это невозможно. Поэтому не стоит напрягаться из-за чьего-то заявления

Однако есть проблема. Не с запретами, а с будущим нашего государства. Она была и до войны, а после войны достигнет очень больших (не хочу говорить катастрофических) масштабов.

Наши самые способные сограждане — обладающие высоким интеллектом, полезными знаниями и навыками, владеющие иностранными языками, легкие на подъем и психологически способные к быстрой адаптации в новых местах — в поисках лучшей судьбы выезжают за границу. И будут выезжать еще больше. Как удержать человека, если за такую же работу он может за границей заработать в разы больше, чем дома?

Простой ответ "надо сделать у нас так хорошо, чтобы людям не хотелось уезжать" - очень наивный. Мы не добьемся экономического уровня развитых стран в этом поколении. Это было маловероятно и до войны, а после войны это будет абсолютно невозможно — нынешнее поколение украинцев, благодаря бункерному, будет уметь только воевать, волонтерить и зализывать раны. Хорошо будут жить наши дети, возможно, внуки.

Читайте также: Почему никого не волнует, что делать после войны с "батальоном Монако"?

А у каждого человека — его одна короткая жизнь. Она не хочет жить для внуков, она хочет здесь и сейчас. И получается негативный отбор — лучшие уезжают, остаются те, которые тоже хотели бы, но не смогли. Замкнутый круг.

Есть у меня одна безумная мечта. Победить в войне, забрать на репарации какое-нибудь Мамонтовское нефтяное месторождение, нефтепровод "Дружбу" и ГТС (как прежде, после Первой мировой, доходы с немецкого Рурского бассейна пошли на репарации французам) и пустить на доплаты элите — не депутатам, конечно, а квалифицированным специалистам. Чтобы сидели дома и развивали нашу экономику.

Источник

Об авторе. Елена Белозерская, офицер ВСУ, волонтер, блоггер

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Общество
Украина
Россия
мигранты
беженцы из Украины
Победа Украины
Читайте также:
Волинська трагедія, Польща
8 августа, 2023 вторник
Польша выставляет условия членства Украины в ЕС. Россия наблюдает "охлаждение отношений", - Oko.press
У порту Туреччини прогримів вибух
7 августа, 2023 понедельник
Взрыв в порту Турции выгоден только одному государству, - эксперт Defense Express Рябых
ЗСУ
6 августа, 2023 воскресенье
Украину поставили в ситуацию, когда она не может выиграть войну против России, - политолог Фельштинский
Киев
+19°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.94
    Покупка 36.94
    Продажа 37.63
  • EUR
    Покупка 40.64
    Продажа 41.69
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
9 августа
10:12
Армия РФ за сутки атаковала 9 регионов Украины: трое погибших и 22 раненых
09:45
Тюлени соблюдают социальную дистанцию, чтобы избежать распространения болезней среди морских млекопитающих, - исследование
09:36
ВСУ нашли самые слабые звенья России в Черном море, - разведка Британии
09:33
Эксклюзив
Сергей Згурец
"Зеленый свет" от Пентагона: Згурец спрогнозировал, когда F-16 могут появиться в небе Украины
09:33
Ученые совершили прорыв в разработке первой в истории вакцины против вируса Эпштейна - Барр
09:05
Россияне вывели в Черное море ракетоноситель с 4 "калибрами"
09:00
Покровитель медиков и воинов: 9 августа – День памяти святого Пантелеймона
08:59
В селе на Белгородщине упал неустановленный объект, власти заявляют о пострадавшем
08:54
В Минфине сказали, кто имеет наибольшее влияние на таможню
08:35
В Индонезии участницы конкурса красоты обратились в полицию из-за сексуальных домогательств организаторов
08:29
Украинские военные сбили очередной вражеский вертолет
08:18
Эксклюзив
Александр Ярославский
Бизнесмен Ярославский получает почти 17 тыс. грн каждый месяц как почетный гражданин Харьковщины, - депутат
08:13
Оккупанты ночью ударили артиллерией по Никопольщине: погиб 18-летний парень, трое раненых
08:01
OPINION
Маска миротворца для Китая
08:00
Инфографика
В России возросли потери на Сватовско-Кременском направлении. Всего за сутки на фронте ВСУ ликвидировали 820 оккупантов, 17 БПЛА и 8 танков
07:39
Південна Корея
Южная Корея примет участие в рабочей группе по имплементации украинской Формулы мира
07:29
Россия приостановила налоговые соглашения с почти 40 "недружественными" странами. Япония выразила протест
06:45
Врачи объяснили, что происходит с телом, когда человек долго бодрствует
06:31
Госдеп не видит признаков причастности вагнеровцев к военному перевороту в Нигере
06:07
"Все, что нужно Украине": США планируют более чем втрое увеличить производство снарядов
05:48
Госдеп США
В США отреагировали на информацию о задержании информаторки РФ, которая собирала разведданные о визите Зеленского на Николаевщину
05:37
Литва заморозила активы России и Беларуси более чем на €100 млн
05:10
В Скандинавии бурлит мощный шторм: пострадавшие, подтопление и разрушение
04:42
Посол США в ОБСЕ подтвердил передачу доказательств военных преступлений РФ в МКС
04:14
Прорвали оборону и вернулись: ВСУ совершили в Херсонской области рейд на левый берег Днепра, - ISW
03:46
Обновлено
москва, кремль
Мэр Москвы сообщил об атаке на город двумя беспилотниками
03:16
Физические упражнения в больнице ускоряют выздоровление пациентов, - исследование
02:48
В Нидерландах задержали 10 человек, проникших на авиабазу с ядерным оружием
02:20
Лукашенко
Ситуация хуже, чем когда-либо: в ЕС вспомнили о фальсификации выборов в Беларуси и жестких репрессиях
01:52
В Дюссельдорфе эвакуировали 13 тыс. жителей, чтобы обезвредить бомбу времен Второй мировой войны
01:24
Германия предлагает Польше оставить на ее территории 3 системы ЗРК Patriot до конца года
01:13
Экс-глава австрийского МИД Кнайсль, с которой на свадьбе танцевал Путин, поселилась в домике в российской деревне
00:56
Конкурент Starlink: Шведская Satcube начала поставлять в Украину терминалы спутникового интернета
00:28
Обновлено
Стало известно, кто выкупил у Бельгии 50 танков Leopard 1 для Украины, - СМИ
00:25
WhatsApp добавил функцию демонстрации экрана во время видеовызова
2023, вторник
8 августа
23:59
Обновлено
Зеленский: в результате ракетного удара по Покровску 7 августа погибли 9 человек
23:57
Обновлено
Лига чемпионов: результаты и расписание всех матчей 3-го раунда квалификации
23:15
Зеленский пригласил премьера Нидерландов на саммит Крымской платформы
23:07
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 8 августа
22:49
"Это была спецоперация, согласованная с Путиным": Данилов о мятеже Пригожина
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV