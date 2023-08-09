Однако есть проблема. Не с запретами, а с будущим нашего государства. Она была и до войны, а после войны достигнет очень больших (не хочу говорить катастрофических) масштабов.

Наши самые способные сограждане — обладающие высоким интеллектом, полезными знаниями и навыками, владеющие иностранными языками, легкие на подъем и психологически способные к быстрой адаптации в новых местах — в поисках лучшей судьбы выезжают за границу. И будут выезжать еще больше. Как удержать человека, если за такую же работу он может за границей заработать в разы больше, чем дома?

Простой ответ "надо сделать у нас так хорошо, чтобы людям не хотелось уезжать" - очень наивный. Мы не добьемся экономического уровня развитых стран в этом поколении. Это было маловероятно и до войны, а после войны это будет абсолютно невозможно — нынешнее поколение украинцев, благодаря бункерному, будет уметь только воевать, волонтерить и зализывать раны. Хорошо будут жить наши дети, возможно, внуки.

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А у каждого человека — его одна короткая жизнь. Она не хочет жить для внуков, она хочет здесь и сейчас. И получается негативный отбор — лучшие уезжают, остаются те, которые тоже хотели бы, но не смогли. Замкнутый круг.

Есть у меня одна безумная мечта. Победить в войне, забрать на репарации какое-нибудь Мамонтовское нефтяное месторождение, нефтепровод "Дружбу" и ГТС (как прежде, после Первой мировой, доходы с немецкого Рурского бассейна пошли на репарации французам) и пустить на доплаты элите — не депутатам, конечно, а квалифицированным специалистам. Чтобы сидели дома и развивали нашу экономику.

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Об авторе. Елена Белозерская, офицер ВСУ, волонтер, блоггер

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