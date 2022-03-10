"Никто никого не забыл и никто никого не оставил": руководитель ТрО Киевщины Игорь Сабий обратился к находящимся в окружении людям

"Однако будьте уверены: вас всех освободят", – сказал он в эфире Espreso.TV.



Сабий отметил, что в Киевской области ночь прошла спокойно. Сегодня снова будет эвакуация населения из Ирпеня и Ворзеля. По его словам, большая проблема с Бучей и Гостомелем: вчера кадыровцы не пустили 50 автобусов с людьми. Также тяжелая гуманитарная ситуация на севере Киевщины, в Иванковской и Полесской ОТГ: "Туда нет никакого доступа с нашей стороны, боевики вытаскивают мужчин фактически из домов – они исчезают в неизвестном направлении", – сказал он.



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Также Сабий добавил: "Хочу обратиться ко всем, кто находится в окружении: никто никого не забыл и никто никого не оставил. Враг защищается людьми как живым щитом, поэтому ВСУ и терроборона не может атаковать российских солдат, пока есть опасность для местных жителей. Поэтому все усложняется. Однако будьте уверены: вас всех освободят".

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