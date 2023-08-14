Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

Генерал-лейтенант рассказал, что на сегодняшний день на территории Беларуси находится до 6,5 тысяч наемников ПВК Вагнера. Это создает опасность для Украины.

"В военной науке есть два понятия – военная опасность и военная угроза. Для гражданских объясняю, если едет автомобиль – это опасность, а если он едет прямо на тебя – это угроза. Так что пребывание ПВК Вагнера в Беларуси есть опасность, но когда они создадут соответствующие или диверсионно-разведывательные группы, или наземная наступательная группировка, это и станет реальной угрозой. Поэтому мы не ожидаем, когда эта угроза образуется, мы делаем все, чтобы повысить наши оборонные способности", - пояснил Наев.

По словам командующего ВСУ, из-за того, что Россия так и не достигла стратегических целей, она не исключает поиска новых возможностей искусственной дестабилизации ситуации на восточном фланге НАТО, в том числе на границах с Польшей, Литвой и Латвией.

Главной целью таких действий может быть отвлечение внимания от Украины, перенацеливание ресурсов Польши и стран Балтии на обеспечение собственной безопасности, усложнение поставок военной материально-технической помощи нашему государству.

"Мы мониторим обстановку, в настоящее время признаков создания ударных группировок противника не разоблачено, что снижает вероятность внезапности действий и возможного вторжения в ближайшее время. Информация о реальных планах наемников ЧВК против Украины и стран-партнеров находится под контролем. В целях обеспечения надежной охраны и обороны государственной границы усилены подразделения всех составляющих Сил обороны Украины", - подчеркнул Наев.

Существует ли угроза повторного наступления на украинскую столицу

О повторном наступлении на Киев. командующий Объединенными силами ВСУ отметил, что такая угроза наблюдалась постоянно. Однако пока свидетельств

"Повторное наступление на Киев никто никогда не отвергал. Мы понимаем, что враждебные намерения зависят только от решений высшего политического руководства РФ. Поэтому, учитывая указанное, такая вероятность существует, но по состоянию на данный момент она не подкреплена силами и средствами. Но это не означает, что в дальнейшем оно не может произойти", - подчеркнул командующий.

По его словам, все будет зависеть от принятия решений и наличия сил и средств. Украинская разведка постоянно мониторит ситуацию и своевременно доводит информацию до руководства ВСУ и соответствующих командующих группировок.

"Учитывая указанное, мы делаем все, чтобы повысить нашу способность не допустить успешных вражеских действий на Киевском направлении. Учитывая, что враг может сделать это в будущем – к этой работе мы привлекаем и глав ОВА и другие составляющие силы обороны и безопасности", - констатировал генерал Наев.