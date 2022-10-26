Политическим решением график отключений сделать невозможно
Требования сейчас выключать электричество по графику и заранее знать, где произойдет кризис в энергосистеме, напоминают требования 2015 – 2021 годов прекратить войну и договориться с Путиным
Ну, обсудим фантастические сценарии, что ж? Это же то, что напрямую зависит от того, что кто-то что-то недостаточно делает, да?
Оказывается, людям действительно не понятно, что работа с наукоемкими проблемами — а энергетика в условиях атаки на инфраструктуру — это научная и организационная проблема, а не политическое или волюнтаристское решение. Это вообще не о политических решениях и обещаниях. Это больше о научных предположениях, экспериментальных режимах и попытках.
Разумеется, что работа энергосистемы на критически низких величинах очень тяжело поддается предсказанию.
Очевидно, что будут пробовать разные схемы работы энергосистемы.
Очевидно, что пытаются сделать что-то, чтобы было удобнее людям и экономике в целом.
Это в чистом виде эксперимент. Какие-то предположения срабатывают, а какие нет. Разве не ясно, что через два дня или неделю это нельзя выяснить и все наладить?
Может, найдут что-нибудь такое, что позволит ввести плановость в этот хаос, а может, и нет. Никто никогда не работал с такой большой энергосистемой в условиях боевых действий. Предположили, что можно по графику отключать, и тогда система выдержит. Пытаются так делать. Но пока продолжаются попытки, то вряд ли стоит ожидать работы по графику. Это не вопрос каких-либо обещаний. Это в чистом виде эксперимент. Какие-то предположения срабатывают, а какие нет. Разве не ясно, что через два дня или неделю это нельзя выяснить и все наладить?
От кого и что скрывают, когда в начале недели официально сказали о потере 30% энергосистемы? А после атаки на этой неделе уже объявили, что потеряно 40%. Нужно было дать карту новых целей для россиян?
Об авторе. Ольга Лень, журналистка.
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