Об этом сообщает The Guardian.

Голливудский актер и продюсер фильма "Ржавчина" Алек Болдвин, на съемках которого произошла трагедия, является одним из четырех человек, которым все еще могут быть предъявлены уголовные обвинения в убийстве украинского оператора Галины Гатчинс.

Как сообщила окружной прокурор Мэри Кармак-Алтвис финансовому совету штата, окончательный полицейский отчет о стрельбе вблизи Санта-Фе будет опубликован в этом месяце. Тогда же прокуратура представит обвинения, если это будет оправдано.

После появления информации о мировом соглашении между Алеком Болдвином и вдовцем Галины Гатчинс Мэтью прокурор заявила, что предложенное мировое соглашение не повлияло на его окончательное решение о возбуждении уголовного дела по этому делу.

"Если факты и доказательства требуют предъявления уголовных обвинений в соответствии с законодательством Нью-Мексико, тогда обвинения будут предъявлены. Никто не стоит выше закона", – говорится в заявлении.

В противном случае съемки фильма возобновятся в январе, а Мэтью Гатчинс станет исполнительным продюсером и получит часть прибыли.

На ранчо Бонанза-Крик во время съемок вестерна "Ржавчина" в 2021 году Алек Болдвин ранил из огнестрельного оружия оператора Галину Гатчинс. Спасти ее не удалось.

Позже актер заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета и не понимает, как боевой патрон мог попасть на съемочную площадку.

Семья оператора Галины Гатчинс подала иск против актера Алека Болдвина.

В сентябре 2022 года в прокуратуре сообщили, что могут выдвинуть Болдвину обвинение в убийстве Галины Гатчинс, произошедшем на съемочной площадке.

5 октября стало известно, что Алек Болдвин достиг мирового соглашения с семьей Галины Гатчинс.

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