Об этом сообщает Первый канал грузинского вещания.

Гарибашвили заявил, что экономика Грузии терпит крах в случае введения двусторонних санкций против РФ. Премьер также отметил, что во время российского вторжения в Грузию в 2008 году никто не ввел санкции против РФ, несмотря на то, что она оккупировала 20% страны. По его словам, это несправедливо по отношению к Грузии.

"Экономика Грузии упадет, мы нанесем вред нашему народу, если введем двусторонние экономические санкции против России. Вы хорошо знаете, у нас была война в 2008 году, вы помните кого-то, кто вводил санкции против России во время войны? Никто в Никто. Мир не имел ни правильной, ни адекватной реакции.Итак, мой вопрос: где логика?Наша война – не война, а война в Украине – война?Должны сказать, что мы были очень разочарованы тем, что после войны 2008 года, бизнес с Россией шел в обычном режиме. После той разрушительной войны 20% территории нашей страны до сих пор оккупированы Россией, Россия построила две военные базы на нашей исторической земле, Россия признала независимость наших исторических регионов и эта оккупация продолжаются", - сказал Гарибашвили.

Он отметил, что Грузия поддерживает Украину и стремится к тому, чтобы эта война как можно быстрее закончилась. По его словам, страна присоединилась к более чем 500 резолюциям, заявкам на всех международных платформах и полностью соблюдает финансовые международные санкции.

Гарибашвили также отметил, что товарооборот Грузии из РФ составляет менее миллиарда долларов. По его словам, ЕС продает и покупает у России на такую сумму за 4 дня.

"Что касается экономических санкций, то товарооборот Грузии с Россией составляет менее одного миллиарда долларов. Для сравнения, ЕС торгует всего за четыре дня столько, сколько мы торгуем за целый год. Это смешно. Логики нет. Это нанесло бы ущерб национальным интересам нашей страны", – добавил премьер.