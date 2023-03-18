"Никто не стоит выше закона": Шольц приветствовал решение Гааги об ордере на арест Путина
Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест российского диктатора Владимира Путина
Об этом сообщает The Guardian .
По словам Шольца, решение МКС о выдаче ордера на арест Путина доказало, что никто не имеет права стоять выше закона.
"Международный уголовный суд является правильным институтом для расследования военных преступлений. Факт в том, что никто не стоит выше закона, и это то, что становится понятным прямо сейчас", - сказал Шольц на пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в Токио .
- 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по делам детей в РФ Марии Львовой-Беловой.
- Представители разных государств и международных организаций отреагировали на решение МКС. Позже к ним присоединились представители Великобритании и Канады, однозначно поддержавшие позицию суда.
- Президент США Джо Байден заявил , что ордер МКС на арест Путина оправдан, поскольку российский президент совершил военные преступления.
- 18 марта глава европейской дипломатии Жозеп Боррель положительно оценил решение МКС об ордере на арест президента РФ и отметив, что это начало процесса привлечения Владимира Путина к ответственности.
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