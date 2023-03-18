Об этом сообщает The Guardian .

По словам Шольца, решение МКС о выдаче ордера на арест Путина доказало, что никто не имеет права стоять выше закона.

"Международный уголовный суд является правильным институтом для расследования военных преступлений. Факт в том, что никто не стоит выше закона, и это то, что становится понятным прямо сейчас", - сказал Шольц на пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в Токио .