"Никто не согласен": архиерей УПЦ (МП) о переходе монахов Свято-Успенского монастыря в ПЦУ
Архиерей УПЦ московского патриархата, митрополит Павел заявил, что монахи не намерены переходить в Православную церковь Украины
Об этом говорится в видеообращении на сайте Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, передает Интерфакс.
"Было много заявлений ВЦУ, что якобы более половины братии хотят перейти к ним. Я постоянно общаюсь, у нас, слава Богу, не оказалось ни одного человека. Никто не согласен переходить в эту структуру", - сказал митрополит Павел.
В частности, митрополит Антоний заявил, что 20 марта состоится священный синод УПЦ (МП), где примут решение по ситуации с Лаврой.
Также в УПЦ (МП) считают заявления министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко непоследовательными и дискредитирующими церковь.
- Напомним, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил , что национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" планирует расторгнуть договор об аренде с УПЦ МП.
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