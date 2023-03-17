Об этом говорится в видеообращении на сайте Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, передает Интерфакс.

"Было много заявлений ВЦУ, что якобы более половины братии хотят перейти к ним. Я постоянно общаюсь, у нас, слава Богу, не оказалось ни одного человека. Никто не согласен переходить в эту структуру", - сказал митрополит Павел.

В частности, митрополит Антоний заявил, что 20 марта состоится священный синод УПЦ (МП), где примут решение по ситуации с Лаврой.

Также в УПЦ (МП) считают заявления министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко непоследовательными и дискредитирующими церковь.