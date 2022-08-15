Никто не сделал больше для объединения Украины, чем Путин, - академик НАН Украины Либанова

Такое мнение она высказала в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"30 декабря 2022 года будет столетие образования СССР. Очень вероятно, что Путин трактует себя как собиратель земель и эта дата для него очень важна. К тому же он и все понимали, что Украина удаляется от России. Не так географически, как ментально. И это важнее, чем вступление Украины в НАТО и ЕС. Украинцы наконец-то поняли, что они не россияне. Именно это, безусловно, начало тревожить Путина", - пояснила Либанова.

Профессор подчеркнула, что агрессия России против Украины объединила украинскую нацию.

"Мы заплатили очень большую цену за объединение Украины. Я вообще считаю, что никто не сделал больше для объединения Украины, чем Путин. И мы заплатили за это фантастическую цену. Это правда. Однако в результате мы получили абсолютно неожиданное единение украинской нации". Я не убеждена, что это сохранится на таком уровне после войны. Скорее всего, не сохранится. Однако сегодня мы имеем вполне сплоченную и единую нацию, которая противостоит оккупантам", - добавила она.

7 августа военный эксперт Михаил Притула заявил, что поражение армии страны-агрессорки России в войне против Украины повлечет за собой военно-политический крах президента РФ Владимира Путина. "Очевидно, Путин втянул Российскую Федерацию в военную авантюру, следствием которой будет смерть или отстранение от власти самого российского президента", – отметил он.

12 августа Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России в режиме видеоконференцсвязи, докладчиком на нем выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу