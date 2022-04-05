"Никто не сдал": Арестович заявил, что его племянник-врач провел 39 дней в оккупации
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что его племянник с такой же фамилией провел 39 дней под российской оккупацией
Об этом он написал в Facebook.
"Мой племянник-врач отказался оставлять пациентов, остался с ними - с фамилией "Арестович" - и 39 дней провел под оккупацией. Только что вышел на связь. Фамилии ни разу не спрашивали. Никто из больных и местных жителей не сдал", - сообщил советник главы ОП.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.86
-
EUR
Покупка 32.12Продажа 32.93
- Актуальное
- Важное