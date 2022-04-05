"Никто не сдал": Арестович заявил, что его племянник-врач провел 39 дней в оккупации

Об этом он написал в Facebook.



"Мой племянник-врач отказался оставлять пациентов, остался с ними - с фамилией "Арестович" - и 39 дней провел под оккупацией. Только что вышел на связь. Фамилии ни разу не спрашивали. Никто из больных и местных жителей не сдал", - сообщил советник главы ОП.



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