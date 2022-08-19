Никто не разрешит запуск "Северного потока-2", - политолог Давидюк
Президенту РФ Владимиру Путину важно запустить газопровод "Северный поток-2", потому что дальше он будет его использовать для шантажа
Об этом в эфире Еспресо сказал политолог Николай Давыдюк.
"В теории такая возможность остается, но ЕС не позволит этого. Население, внутрипартийная и парламентская оппозиция тоже. Я бы посоветовал немецким политикам строить терминалы сжиженного газа, а не пытаться запускать фашистский поток. Можно объяснять, что вы спонсируете фашистский режим чем-либо, но это не упраздняет тот факт, что вы его финансируете", - отметил он.
Давидюк подчеркнул, что россияне уже терроризируют газ.
"Он вырос в 10 раз в цене. РФ давно шантажирует и взяла Европу в заложники. Вопрос "Северного потока-2" – это вопрос ввода в эксплуатацию. Путину важно это сделать, дальше он будет это использовать. Миф о дешевом российском газе завершился, потому что мир платит инфляцией
в 10% из-за войны войны. Вот это плата за их газ. Есть дешевая политическая путинская коррупция. Есть часть немецких, итальянских, французских политиков, купленных за деньги", - подытожил политолог.
- Вице-президент немецкого Бундестага, один из руководителей Свободной демократической партии Вольфганг Кубики заявил в интервью, что считает нужным ввести в эксплуатацию газопровод Nord Stream 2, чтобы заполнить газохранилища ФРГ перед зимним периодом.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что призывы немецких политиков о запуске газопровода "Северный поток-2" напоминают ему ситуацию с наркозависимостью .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.45
Покупка 39.45Продажа 40.21
-
EUR
Покупка 39.74Продажа 40.77
- Актуальное
- Важное