Никто не принуждает Украину выполнять Минские соглашения на российских условиях, - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что иностранные партнеры не давят на Украину для выполнения Минских соглашений по Донбассу на условиях России
Об этом он сказал в эфире 1+1.
"Минские соглашения не могут быть выполнены на российских условиях, в основе которых прямой диалог между Украиной и ОРДЛО, который нам навязывают и который на встречах на всех уровнях отвергается... Но если имеется в виду, что кто-то приезжает, начинает давить на Украину, выполняйте Минские соглашения так или иначе, так этого нет. Это все слухи, ни в одном разговоре этого не было по одной простой причине.За все эти годы наши партнеры поняли - ни президент Зеленский, ни Украина не будут терпеть давления и принуждения. выполнять", - подчеркнул Кулеба.
Он отметил, что Минские договоренности являются основой для урегулирования, это факт. Но есть российская интерпретация, не отвечающая украинским интересам.
"Были случаи, когда нам что-нибудь пытались навязать. Сейчас никто не навязывает нам выполнение Минских соглашений на российских условиях", - добавил Кулеба.
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