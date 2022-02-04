"Никто не пойдет на апокалиптический способ уничтожения": в Минобороны заявили, что обстрел Киева в случае нового вторжения РФ маловероятен

Об этом она заявила в эфире телеканала 24 канал .

По ее словам, в случае боевых действий ни один украинский город не застрахован от обстрелов и бомбардировок. Однако захват территории другой страны с уничтожением инфраструктуры не имеет смысла.

"Сегодня дешевле и проще захватывать территорию и влиять на политику других стран гибридными методами", – отметила Маляр.

Представительница министерства сказала, что Киев и другие украинские города-миллионники – это не только взрослые, но и дети. Только в столице Украины проживает около миллиона детей.

"Никто не пойдет на то, чтобы апокалиптическим способом уничтожить европейскую столицу", - подчеркнула замминистра.

Напомним, в СМИ появилась информация, что разведка США разоблачила план России сфабриковать видео, на котором изображено нападение украинцев на российскую территорию или русскоязычных людей на Востоке Украины и использовать это как повод для вторжения. Впоследствии Пентагон подтвердил эти данные.

Пресссекретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на информацию и заявил, что "подобная информация уже озвучивалась".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Соединенные Штаты Америки заранее проинформировали Украину о том, что собираются обнародовать план нового вторжения России, и этот план является очередным действием со стороны РФ для дестабилизации ситуации.

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