"Никто не пойдет на апокалиптический способ уничтожения": в Минобороны заявили, что обстрел Киева в случае нового вторжения РФ маловероятен
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что обстрел Киева и других украинских городов в случае нового вторжения России маловероятен
Об этом она заявила в эфире телеканала 24 канал .
По ее словам, в случае боевых действий ни один украинский город не застрахован от обстрелов и бомбардировок. Однако захват территории другой страны с уничтожением инфраструктуры не имеет смысла.
"Сегодня дешевле и проще захватывать территорию и влиять на политику других стран гибридными методами", – отметила Маляр.
Представительница министерства сказала, что Киев и другие украинские города-миллионники – это не только взрослые, но и дети. Только в столице Украины проживает около миллиона детей.
"Никто не пойдет на то, чтобы апокалиптическим способом уничтожить европейскую столицу", - подчеркнула замминистра.
- Напомним, в СМИ появилась информация, что разведка США разоблачила план России сфабриковать видео, на котором изображено нападение украинцев на российскую территорию или русскоязычных людей на Востоке Украины и использовать это как повод для вторжения. Впоследствии Пентагон подтвердил эти данные.
- Пресссекретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на информацию и заявил, что "подобная информация уже озвучивалась".
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Соединенные Штаты Америки заранее проинформировали Украину о том, что собираются обнародовать план нового вторжения России, и этот план является очередным действием со стороны РФ для дестабилизации ситуации.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.99
Покупка 27.99Продажа 28.29
-
EUR
Покупка 31.92Продажа 32.4
- Актуальное
- Важное