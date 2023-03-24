"Никто не поседел": в Кремле прокомментировали поездку Путина во временно оккупированный Мариуполь
В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин посетил временно оккупированный Мариуполь Донецкой области, чтобы проконтролировать его восстановление
Об этом 24 марта заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, передают росСМИ.
"Развитие, восстановление новых территорий, конечно, это тема, которая круглосуточно находится под контролем президента, поэтому он решил лично все посмотреть на месте", - сказал Песков.
На вопрос о том, беспокоились ли в Кремле о безопасности российского лидера, Песков ответил, что "никто не поседел".
- Российские государственные информагентства утверждают, что президент РФ Владимир Путин совершил "рабочую поездку" во временно оккупированный Мариуполь.
- В Минобороны Украины, комментируя эту поездку, отметили, что Путин прибыл в Мариуполь ночью, чтобы скрыть состояние города.
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