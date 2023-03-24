Об этом 24 марта заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, передают росСМИ.

"Развитие, восстановление новых территорий, конечно, это тема, которая круглосуточно находится под контролем президента, поэтому он решил лично все посмотреть на месте", - сказал Песков.

На вопрос о том, беспокоились ли в Кремле о безопасности российского лидера, Песков ответил, что "никто не поседел".