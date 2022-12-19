Никто не остановит РФ, если она захочет бомбить Молдову, - дипломат Чалый

Об этом в эфире Еспресо заявил дипломат Валерий Чалый.

"Россияне планировали после 24 февраля пробить "южный" коридор, пойти через Одессу в Приднестровье. Желание у них осталось, сценарий лежит на столе, его никто не отменял. Удастся реализовать его? Зависит даже не от Молдовы, а от Украины". В Молдове понимают, что просто просидеть эту войну не удастся, что надо думать, несмотря на возможности, о своих решительных шагах", - отметил он.

По мнению Чалого, Молдова сидит и ждет того, что все как-то устроится.

"Меня молдавская позиция не удивляет, потому что там непростые процессы внутри общества. То, что делает, Майя Санду, как президент, она исходит из ситуации. Там очень много пророссийских взрывных сил, которые хотят и могут изменить политическую ситуацию в Молдове. Мы имеем учитывать это в Украине, когда призываем Молдову к более решительным действиям. Все равно, я призываю правительство Молдовы смотреть, где они могут внести вклад", - подчеркнул дипломат.

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По его словам, ключевым вкладом была бы интенсификация отношений с Румынией.

"Дело не в том, что это обязательно может быть сухопутный коридор. Россия использует стратегическую авиацию или корабли и направляет в Украину. А кто ее остановит - направлять их в Молдову? Сценарий по нападению есть, планы так уж положены на варианты военных операций , но они не осуществятся, потому что помешает Украина", - подытожил Чалый.

1 мая издание The Times сообщило, что у России есть планы по вторжению в Молдову .

10 мая глава Национальной разведки США Аврил Хейнс заявила, что президент России Владимир Путин решил начать войну на территории оккупированного Приднестровья в Молдове.

22 июля глава приднестровского МИД Виталий Игнатьев заявил , что Тирасполь намерен добиваться независимости с последующим присоединением к России. Молдова надеется на мирное разрешение конфликта.

19 декабря руководитель Службы информации и безопасности Молдовы Александр Мустяце заявил, что риск вторжения РФ на молдавскую территорию сохраняется и может реализоваться уже в 2023 году , но это будет зависеть от хода боевых действий в Украине.