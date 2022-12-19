Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Никто не остановит РФ, если она захочет бомбить Молдову, - дипломат Чалый
Эксклюзив

Никто не остановит РФ, если она захочет бомбить Молдову, - дипломат Чалый

19 декабря, 2022 понедельник
18:34
война с Россией

Сценарий РФ по нападению на Молдову есть, планы возложены на варианты военных операций, но они не осуществятся, потому что мешает Украина

Об этом в эфире Еспресо заявил дипломат Валерий Чалый.

"Россияне планировали после 24 февраля пробить "южный" коридор, пойти через Одессу в Приднестровье. Желание у них осталось, сценарий лежит на столе, его никто не отменял. Удастся реализовать его? Зависит даже не от Молдовы, а от Украины". В Молдове понимают, что просто просидеть эту войну не удастся, что надо думать, несмотря на возможности, о своих решительных шагах", - отметил он.

По мнению Чалого, Молдова сидит и ждет того, что все как-то устроится.

"Меня молдавская позиция не удивляет, потому что там непростые процессы внутри общества. То, что делает, Майя Санду, как президент, она исходит из ситуации. Там очень много пророссийских взрывных сил, которые хотят и могут изменить политическую ситуацию в Молдове. Мы имеем учитывать это в Украине, когда призываем Молдову к более решительным действиям. Все равно, я призываю правительство Молдовы смотреть, где они могут внести вклад", - подчеркнул дипломат.

Читайте также: Украина - единственная страна, которая будет при необходимости воевать за нас, - экс-министр обороны Молдовы

По его словам, ключевым вкладом была бы интенсификация отношений с Румынией.

"Дело не в том, что это обязательно может быть сухопутный коридор. Россия использует стратегическую авиацию или корабли и направляет в Украину. А кто ее остановит - направлять их в Молдову? Сценарий по нападению есть, планы так уж положены на варианты военных операций , но они не осуществятся, потому что помешает Украина", - подытожил Чалый.

  • 1 мая издание The Times сообщило, что у России есть планы по вторжению в Молдову .
  • 10 мая глава Национальной разведки США Аврил Хейнс заявила, что президент России Владимир Путин решил начать войну на территории оккупированного Приднестровья в Молдове.
  • 22 июля глава приднестровского МИД Виталий Игнатьев заявил , что Тирасполь намерен добиваться независимости с последующим присоединением к России. Молдова надеется на мирное разрешение конфликта.
  • 19 декабря руководитель Службы информации и безопасности Молдовы Александр Мустяце заявил, что риск вторжения РФ на молдавскую территорию сохраняется и может реализоваться уже в 2023 году , но это будет зависеть от хода боевых действий в Украине.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Мир
Украина
Россия
Молдова
Читайте также:
путін, шойгу
19 декабря, 2022 понедельник
ISW: Россия готовится к новому наступлению на Украину в ближайшие месяцы
Літак а-50 (РФ)
18 декабря, 2022 воскресенье
Возвращение в Беларусь из РФ самолетов А-50 и появление российских медицинских авто на Гомельщине - нехорошие признаки, - руководитель "Белого легиона" Бульба
Валерій Герасимов
17 декабря, 2022 суббота
США пытались помешать ВСУ уничтожить начальника российского генштаба Герасимова, - The New York Times
Киев
-6°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.47
    Покупка 39.47
    Продажа 40.21
  • EUR
    Покупка 41.07
    Продажа 42.16
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
19 декабря
18:32
Рефат Чубаров
Россияне устроили обыски в домах трех крымских татар: двоих из них увезли в неизвестном направлении
18:24
Интервью
Готовясь к восстановлению, Украина должна перепланировать свою экономику, - экономист Райнерт
18:07
Чемпионом мира по футболу впервые стал игрок, выступавший в УПЛ
18:06
OPINION
Мы очень хорошо научились защищать свое, но с уважением к чужому у нас пока не очень
18:00
На связи 18:30: Заставит ли Путин Лукашенко пойти танками на Украину?
17:55
Россия в 17 раз увеличила экспорт пшеницы из оккупированного Крыма в Сирию, - Reuters
17:46
Не может быть настоящих переговоров с Россией, пока она не отступит с оккупированных территорий Украины, – Риши Сунак
17:42
Лишь с одним аргентинцем: обнародован неожиданный состав символической сборной ЧМ-2022
17:35
КонЕц спЕцопЕрациИ 18.00: РФ готовит денацификацию Казахстана
17:27
Существует "очень высокий" риск вторжения России в 2023 году, - глава спецслужбы Молдовы
17:13
Обладатель "Золотого мяча" объявил о завершении карьеры в сборной
17:10
Называл украинцев бандеровцами, а РФ – "матушкой": на въезде в Киев задержали пророссийского священнослужителя из Харькова
17:07
США
Украина до сих пор не получала оружие от США в рамках ленд-лиза: в МИДе объяснили причину
16:41
Ощадбанк представил эксклюзивную серию "Патриотические монеты"
16:37
Изготовили специально под нужды Укрэнерго: на поврежденной обстрелами подстанции устанавливают новое оборудование, предоставленное USAID
16:32
Эксклюзив
РФ перенесла площадки для запуска дронов из Крыма в Краснодарский край, - эксперт Defense Express Рябых
16:31
"Навредил своим эго": Легенда футбола рассказал, кто стал главным разочарованием ЧМ-2022
16:08
"Именно сейчас зависит, когда и как закончится эта война": Зеленский призвал лидеров JEF предоставить Украине больше вооружения
16:07
OPINION
Как Слуги вместе с ОПЗЖ мечтают кроить восстановительный бюджет Украины
16:04
Эксклюзив
Херсон на 80% обеспечен водой и на 90% - электроэнергией, - глава городской ВА Луговая
16:03
Зеленский озвучил, сколько новых "шахедов" получила Россия от Ирана
16:00
Промоутер Усика выдвинул ультиматум команде Фьюри
15:29
Макрон рассказал, что сказал тренеру сборной Франции Дешаму после поражения в финале ЧМ-2022
15:28
Генераторы от стран-союзников передадут для питания телебашен, - Ткаченко
14:59
Эксклюзив
На Бахмутском направлении оккупанты сконцентрировали военные, политические и бандитские интересы, - полковник СБУ Костенко
14:53
Британский чемпион не сможет провести бой с Усиком из-за травмы
14:46
Эксклюзив
николаев
Ситуация с теплом и светом в Николаеве контролируется, - глава ОВА Ким
14:34
Эксклюзив
Украинские защитники утром 19 декабря отразили 6 попыток штурмовых действий врага в направлении Авдеевки, - начальник МВА Барабаш
14:27
Ночью в близости к ядерной установке Южноукраинской АЭС зафиксировали российский дрон: Энергоатом обращается к МАГАТЭ
14:16
"Новых волн" призыва не будет, мобилизация проходит постоянно и ежедневно, - ВСУ
14:09
OPINION
Украинский вариант "Гнев и возмездие". Что он будет предусматривать?
13:54
Украину предупредили о возможной приостановке членства в УЕФА и ФИФА
13:42
Россия и Китай проведут совместные военно-морские учения
13:31
экс-президент-беглец Виктор Янукович
ГБР завершило расследование в отношении в отношении госизмены Януковича и Азарова, готовивших Харьковские соглашения
13:26
Эксклюзив
Путин едет в Беларусь прощаться с Лукашенко, если тот не вступит в войну, – офицер ВСУ Лапин
13:21
Без отопления остается 3% потребителей в Киеве, - Кличко
13:12
В Беларуси заявили, что завершили проверку боеготовности военных
13:12
Эксклюзив
Неподалеку от города Ельска (Гомельская область, Беларусь)
Роль белорусской территории в войне будет повышаться, россияне завозят инженерные части войск - представитель Объединенного переходного кабинета Беларуси
12:59
Пекин COVID
В Китае растут сомнения относительно данных о больных COVID-19: Пекин обнародовал первые несколько недель летальные случаи
12:34
В Украине идет небольшое потепление 20 декабря, - синоптик Наталья Диденко
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV