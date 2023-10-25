"Никто не обязывает Венгрию быть членом": Боррель о сравнении Орбаном ЕС и советской оккупации
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отреагировал на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что членство в ЕС можно сравнить с советской оккупацией
Об этом он сказал во время конференции "Европа и мир" в Брюсселе, передает ZN.ua.
По словам Борреля, никто не обязывает Венгрию быть частью Евросоюза.
"Честно говоря, я не вижу никакого сходства между советской оккупацией Будапешта и происходящим в Берлямоне. Я не видел там ни одного танка. Никто не обязывает Венгрию быть членом ЕС", - заявил Боррель.
Берлямон – это здание в Брюсселе, где расположена штаб-квартира Европейской комиссии.
- Ранее Орбан сравнил членство Венгрии в Европейском Союзе с более чем четырьмя десятилетиями советской оккупации его страны во время выступления в честь годовщины антисоветской революции в Венгрии 1956 года.
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