"Никто не обязывает Венгрию быть членом": Боррель о сравнении Орбаном ЕС и советской оккупации

Об этом он сказал во время конференции "Европа и мир" в Брюсселе, передает ZN.ua.

По словам Борреля, никто не обязывает Венгрию быть частью Евросоюза.

"Честно говоря, я не вижу никакого сходства между советской оккупацией Будапешта и происходящим в Берлямоне. Я не видел там ни одного танка. Никто не обязывает Венгрию быть членом ЕС", - заявил Боррель.

Берлямон – это здание в Брюсселе, где расположена штаб-квартира Европейской комиссии.