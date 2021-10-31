"Никто не объясняет борозду на шее от удушения". Анна Скороход говорит, что Антон Поляков был убит

Об этом она сказала в эфире телеканала "Украина 24", сообщает Еспресо.TV.



"Антона Полякова убили. Никто почему-то на сегодняшний момент не объясняет борозду на шее от удушения, которая у него была. Я ее лично видела в тот день, когда я приехала в морг в Киеве. Я ее лично видела в Чернигове (откуда родом усопший и где его хоронили - ред.). Почему-то здесь полиция не дает никаких объяснений", - приводит ее слова NV.ua.



По ее словам, Поляков никогда не употреблял наркотики.



"Антон даже таблетки от головной боли не принимал, а говорить о дешевом уличном наркотике - это просто смешно, придумали бы уже лучшую историю", - сказала она.



Напомним, первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин ранее рассказал, что в организме умершего народного депутата Антона Полякова кроме метадона и алкоголя нашли димедрол, который усиливает действие наркотиков.



В Нацполиции рассматривают две версии смерти Антона Полякова – хроническое заболевание и отравление неизвестным веществом.



Справка



Поляков и Скороход были исключены из парламентской фракции "Слуга народа" после сделанных ими заявлений о якобы оплачиваемой лояльности нардепов-"слуг" во время голосований.





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