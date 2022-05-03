Никто не может утверждать, что Путин не пойдет на вторжение в другую страну, - Шольц

Об этом передает УНИАН.



По словам Шольца, в последние десятилетия Европа принимала как данность, что границы больше не будут перемещаться силой и что необходимо уважать суверенитет государств.



"Россия нарушила этот статус-кво, и потому никто не может утверждать, что российский президент Владимир Путин не сделает подобного еще раз", – заявил канцлер.

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