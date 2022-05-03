Никто не может утверждать, что Путин не пойдет на вторжение в другую страну, - Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что нет никаких гарантий, что Россия не вторгнется в другую страну после нападения на Украину
Об этом передает УНИАН.
По словам Шольца, в последние десятилетия Европа принимала как данность, что границы больше не будут перемещаться силой и что необходимо уважать суверенитет государств.
"Россия нарушила этот статус-кво, и потому никто не может утверждать, что российский президент Владимир Путин не сделает подобного еще раз", – заявил канцлер.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.16
Покупка 31.16Продажа 32.02
-
EUR
Покупка 32.73Продажа 33.71
- Актуальное
- Важное