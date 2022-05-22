Никто не может нарушить наше единство: ни вражеские политики, ни иностранные агенты, ни жюри на Евровидении, - Дуда во время выступления в Верховной Раде
Президент Польши Анджей Дуда выступил перед Верховной Радой и заявил, что единство его страны с Украиной незыблемо
Об этом сообщила нардеп от "Европейской Солидарности" София Федына в twitter .
По ее словам, Дуда, выступая в парламенте, заверил в незыблемости единства Украины и Польши.
"Никто не может нарушить наше единство. Ни вражеские политики, ни иностранные агенты, ни жюри на Евровидении", – сказал Дуда.
Она отметила, что президент Польши пообещал сделать все возможное, чтобы Украина стала членом Евросоюза.
Депутат также добавила, что Анджей Дуда во время выступления процитировал Ивана Франко: "...дух, що тіло рве до бою, рве за поступ, щастя й волю".
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