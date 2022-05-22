Никто не может нарушить наше единство: ни вражеские политики, ни иностранные агенты, ни жюри на Евровидении, - Дуда во время выступления в Верховной Раде

Об этом сообщила нардеп от "Европейской Солидарности" София Федына в twitter .

По ее словам, Дуда, выступая в парламенте, заверил в незыблемости единства Украины и Польши.

"Никто не может нарушить наше единство. Ни вражеские политики, ни иностранные агенты, ни жюри на Евровидении", – сказал Дуда.

Она отметила, что президент Польши пообещал сделать все возможное, чтобы Украина стала членом Евросоюза.

Депутат также добавила, что Анджей Дуда во время выступления процитировал Ивана Франко: "...дух, що тіло рве до бою, рве за поступ, щастя й волю".

По словам другого нардепа от "Европейской Солидарности" Владимира Арьева, президент Польши во время речи обратился к мировым лидерам с требованием прекращения каких-либо контактов с РФ. "После Бучи, Бородянки, Мариуполя с Россией не может быть дел, как обычно, господа президенты и премьеры", - сказал Дуда. 22 мая стало известно, что президент Польши Анджей Дуда находится с визитом в Украине.

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