Никто не может быть заинтересован в войне в Европе, - тренер "Манчестер Юнайтед" отреагировал на агрессию РФ
Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник считает, что никто не может быть заинтересован в войне в Европе
Об этом сообщает Sky Sports News.
Рангника спросили о возможном перенесении финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга, и он считает, что этим вопросом должны заниматься УЕФА и политики.
"Решением этого вопроса должны заниматься УЕФА и, возможно, даже политики. Мы все надеемся, не только в Британии, но и во всей Европе и даже во всем мире, что ситуация нормализуется. Никто не может быть заинтересован в войне в Европе. Это важнее игры Лиги чемпионов", - сказал тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник.
Напомним, прошлогодний финал ЛЧ между "Челси" и "Манчестер Сити" (1:0) был перенесен из Стамбула (Турция) в Порту (Португалия) только за три недели до проведения матча, после того, как город был внесен Великобританией в красный список стран по распространению COVID-19, что сделало невозможным попадание английских болельщиков на игру.
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