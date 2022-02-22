Никто не может быть заинтересован в войне в Европе, - тренер "Манчестер Юнайтед" отреагировал на агрессию РФ

Об этом сообщает Sky Sports News.



Рангника спросили о возможном перенесении финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга, и он считает, что этим вопросом должны заниматься УЕФА и политики.



"Решением этого вопроса должны заниматься УЕФА и, возможно, даже политики. Мы все надеемся, не только в Британии, но и во всей Европе и даже во всем мире, что ситуация нормализуется. Никто не может быть заинтересован в войне в Европе. Это важнее игры Лиги чемпионов", - сказал тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник.



Напомним, прошлогодний финал ЛЧ между "Челси" и "Манчестер Сити" (1:0) был перенесен из Стамбула (Турция) в Порту (Португалия) только за три недели до проведения матча, после того, как город был внесен Великобританией в красный список стран по распространению COVID-19, что сделало невозможным попадание английских болельщиков на игру.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb