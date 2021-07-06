"Никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законом": Зеленский ответил на петицию об увольнении Татарова с ОПГ

Об этом говорится на сайте с петициями .



"Статьей 19 Конституции Украины установлено, что правовой порядок в Украине основывается на принципах, согласно которым никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством", - отмечает Зеленский.



Там отмечается, что органы власти и должностные лица обязаны действовать лишь способом, предусмотренным Конституцией и законами.

18 декабря стало известно, что и.о. главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение замглавы Офиса президента Олегу Татарову.

Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро подтвердило информацию о вручении следственными прокурорами САП подозрения заместителю главы ОПУ Олегу Татарову по делу о квартирах для Нацгвардии.

21 декабря заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров в сопровождении адвокатов пришел для вручения ему подозрения в Национальное антикоррупционное бюро. Также Татаров подал заявление о прекращении своих полномочий в должности.

30 декабря ВАКС удовлетворил ходатайство ОГПУ об отзыве требования меры пресечения в виде ареста для заместителя главы Офиса президента Олега Татарова по делу квартир для Нацгвардии.

8 февраля в Офисе генпрокурора заявили , что НАБУ должно передать дело Олега Татарова, поскольку досудебное расследование в нем должно проводить СБУ.

1 марта истек срок следствия по делу, фигурантом которого является заместитель главы Офиса президента Олег Татаров.