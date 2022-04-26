Никто не хочет третьей мировой, - МИД Китая отреагировал на слова Лаврова о риске ядерной войны
Министерство иностранных дел Китая заявило во вторник, что "никто не хочет видеть третью мировую войну" после комментариев министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что риск ядерной войны представляет реальную опасность
Об этом пишет CNN.
В интервью, показанном на российском телевидении в понедельник, Лаврова спросили о рисках третьей мировой войны по сравнению с кубинским ракетным кризисом 1962 года. Лавров сказал, что ядерное сдерживание является "принципиальной позицией" России, но опасность "серьезная и не может быть недооценена".
"Я бы не хотел, чтобы сейчас эти риски искусственно завышались, – сказал Лавров, – но опасность серьезная, она реальна, ее нельзя недооценивать".
"Никто не хочет видеть третью мировую войну", - сказал пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь во время брифинга.
Ван подтвердил призвал, чтобы стороны "сохраняли покой и проявляли сдержанность", а также "быстрее реализовали мир, чтобы не нанести большего вреда Европе и миру".
- Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление главы МИД РФ Лаврова по поводу угрозы ядерной войны: "Москва чувствует поражение в Украине".
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