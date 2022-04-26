Никто не хочет третьей мировой, - МИД Китая отреагировал на слова Лаврова о риске ядерной войны

Об этом пишет CNN.

В интервью, показанном на российском телевидении в понедельник, Лаврова спросили о рисках третьей мировой войны по сравнению с кубинским ракетным кризисом 1962 года. Лавров сказал, что ядерное сдерживание является "принципиальной позицией" России, но опасность "серьезная и не может быть недооценена".

"Я бы не хотел, чтобы сейчас эти риски искусственно завышались, – сказал Лавров, – но опасность серьезная, она реальна, ее нельзя недооценивать".

"Никто не хочет видеть третью мировую войну", - сказал пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь во время брифинга.

Ван подтвердил призвал, чтобы стороны "сохраняли покой и проявляли сдержанность", а также "быстрее реализовали мир, чтобы не нанести большего вреда Европе и миру".

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление главы МИД РФ Лаврова по поводу угрозы ядерной войны: "Москва чувствует поражение в Украине".

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