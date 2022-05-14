Никто не хочет под санкции, поэтому украденное Россией украинское зерно не покупают, - нардеп Соломчук
Народный депутат от "Слуги Народа" Дмитрий Соломчук считает, что никто в мире не хочет покупать украденное Россией украинское зерно, чтобы не попасть под санкции и изоляцию
Политик высказал такое мнение в эфире телеканала "Еспресо".
"Египет отказался покупать украденное Россией украинское зерно. Другие страны также отказываются, ведь никто не хочет попасть под санкции и изоляцию в мире из-за того, что будет покупать ворованное. Министерство иностранных дел Украины работает со странами: смотрит, куда корабли с ворованным украинским зерном направляются" , – отметил Соломчук.
Нардеп добавил, что российские корабли с краденым украинским зерном дрейфуют по морю, так как не могут найти кому бы его продать.
"То зерно, те овощи, что грузятся в Севастополе, наверняка краденые. Ведь других запасов там не было. На сегодняшний день российские корабли с краденым украинским зерном выгрузиться не могут. Поэтому стоят в море и ищут с кем бы договориться. Но все безуспешно", - заметил Дмитрий Соломчук.
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