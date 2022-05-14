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Главная война с Россией Никто не хочет под санкции, поэтому украденное Россией украинское зерно не покупают, - нардеп Соломчук
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Никто не хочет под санкции, поэтому украденное Россией украинское зерно не покупают, - нардеп Соломчук

14 мая, 2022 суббота
09:52
война с Россией

Народный депутат от "Слуги Народа" Дмитрий Соломчук считает, что никто в мире не хочет покупать украденное Россией украинское зерно, чтобы не попасть под санкции и изоляцию

Политик высказал такое мнение в эфире телеканала "Еспресо".

"Египет отказался покупать украденное Россией украинское зерно. Другие страны также отказываются, ведь никто не хочет попасть под санкции и изоляцию в мире из-за того, что будет покупать ворованное. Министерство иностранных дел Украины работает со странами: смотрит, куда корабли с ворованным украинским зерном направляются" , – отметил Соломчук.

Нардеп добавил, что российские корабли с краденым украинским зерном дрейфуют по морю, так как не могут найти кому бы его продать.

"То зерно, те овощи, что грузятся в Севастополе, наверняка краденые. Ведь других запасов там не было. На сегодняшний день российские корабли с краденым украинским зерном выгрузиться не могут. Поэтому стоят в море и ищут с кем бы договориться. Но все безуспешно", - заметил Дмитрий Соломчук.

  • 23 апреля омбудсмен Людмила Денисова рассказала, что россияне вывозят в Крым украинское зерно и угрожают аграриям .
  • 24 апреля Центр при СНБО сообщил, что оккупанты похищают у украинских фермеров зерно, стараясь вызвать продовольственный кризис в Украине.
  • 4 мая глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что россияне вывезли из Луганщины около 100 тыс. тонн зерна.
  • Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия пытается продать украденное украинское зерно.
  • 10 мая главное управление разведки Минобороны рассказало, что Россия переправляет награбленное в Украине зерно в Сирию и страны Ближнего Востока .
  • 10 мая Запорожская ОВА сообщила, что россияне вывезли во временно оккупированный Крым зерно из Энергодара и крадут овощи и семена подсолнечника.
  • 11 мая Украина предостерегла мир от покупки награбленного Россией украинского зерна.

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