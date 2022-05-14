Политик высказал такое мнение в эфире телеканала "Еспресо".

"Египет отказался покупать украденное Россией украинское зерно. Другие страны также отказываются, ведь никто не хочет попасть под санкции и изоляцию в мире из-за того, что будет покупать ворованное. Министерство иностранных дел Украины работает со странами: смотрит, куда корабли с ворованным украинским зерном направляются" , – отметил Соломчук.

Нардеп добавил, что российские корабли с краденым украинским зерном дрейфуют по морю, так как не могут найти кому бы его продать.

"То зерно, те овощи, что грузятся в Севастополе, наверняка краденые. Ведь других запасов там не было. На сегодняшний день российские корабли с краденым украинским зерном выгрузиться не могут. Поэтому стоят в море и ищут с кем бы договориться. Но все безуспешно", - заметил Дмитрий Соломчук.

23 апреля омбудсмен Людмила Денисова рассказала, что россияне вывозят в Крым украинское зерно и угрожают аграриям .

24 апреля Центр при СНБО сообщил, что оккупанты похищают у украинских фермеров зерно, стараясь вызвать продовольственный кризис в Украине.

4 мая глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что россияне вывезли из Луганщины около 100 тыс. тонн зерна.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия пытается продать украденное украинское зерно.

10 мая главное управление разведки Минобороны рассказало, что Россия переправляет награбленное в Украине зерно в Сирию и страны Ближнего Востока .

10 мая Запорожская ОВА сообщила, что россияне вывезли во временно оккупированный Крым зерно из Энергодара и крадут овощи и семена подсолнечника.

11 мая Украина предостерегла мир от покупки награбленного Россией украинского зерна.

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