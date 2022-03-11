"Никто не исключает": в Кремле назвали "концептуально возможной" встречу Путина с Зеленским после подготовки министрами

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.



"Никто не исключает возможности встречи Путина и Зеленского. Да, она действительно концептуально возможна. Но сначала и делегации, и министры должны выполнить свою часть работы с тем, чтобы президенты не встречались ради процесса и разговора, а встречались ради результата", - сказал Песков.



По его словам, позиции российской стороны известны, они четко сформулированы и доведены до сведения украинских переговорщиков.



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