"Никто не исключает": в Кремле назвали "концептуально возможной" встречу Путина с Зеленским после подготовки министрами
В Кремле не исключают возможность встречи президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина, но только после "результативных" переговоров на уровне министров и делегаций
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
"Никто не исключает возможности встречи Путина и Зеленского. Да, она действительно концептуально возможна. Но сначала и делегации, и министры должны выполнить свою часть работы с тем, чтобы президенты не встречались ради процесса и разговора, а встречались ради результата", - сказал Песков.
По его словам, позиции российской стороны известны, они четко сформулированы и доведены до сведения украинских переговорщиков.
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