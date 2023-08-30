"Никто не имеет права пренебрегать человеком в форме": мэр Днепра поддержал патрульного, который применил оружие против нарушителя
Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что поддерживает патрульных полицейских, один из которых 29 августа смертельно ранил мужчину из табельного оружия
Об этом он написал в Facebook .
"Есть базовые вещи. Для любой страны, где стремятся к уважению Закона. Никто и никогда не имеет права пренебрегать, хватать или вообще как-то тянуть свои руки к человеку в форме, который находится при исполнении своих служебных обязанностей... В этой ситуации я полностью на стороне патрульных полицейских. Городские власти Днепра предоставят всестороннюю моральную поддержку этим патрульным, а также их родным и коллегам", - заявил Филатов.
Мэр отметил, что его тоже неоднократно останавливали патрульные – и он показывал им документы, содержимое багажника и отвечал на все вопросы.
- ГБР расследует правомерность применения в Днепре правоохранителем табельного оружия, что привело к гибели человека. Известно, что мужчина, вероятно, в состоянии алкогольного опьянения нарушал ПДД и сопротивлялся. Патрульный применил против нарушителя табельное оружие, в результате чего тот скончался. Правоохранителя задержали по факту превышения служебных полномочий.
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